Viktor Orbán: Mă deplasez la Moscova pentru a asigura aprovizionarea Ungariei cu resurse de energie

Budapesta, vineri, 28 noiembrie 2025 (MTI) - Mă deplasez la Moscova pentru a asigura aprovizionarea Ungariei cu resurse de energie la preţuri accesibile; atât la iarnă, cât şi în anul viitor - a declarat premierul ungar pentru mass-media publică, înainte de a decola în zorii zilei de vineri cu direcţia Moscova, unde se va întâlni cu preşedintele rus Vladimir Putin.

La Aeroportul Internaţional Liszt Ferenc din Budapesta, şeful guvernului a informat presa publică: conform planului nu plecăm doar la Moscova, ci vom şi ajunge; ceea ce – din cauza războiului – nu este chiar aşa de simplu, precum era de obicei; fiindcă trebuie să facem un ocol mare. Aşadar, trebuie să plecăm în zori, la ora 4, pentru a ajunge la timp la întâlnirea programată pentru această dimineaţă. Ne vom întâlni astăzi cu preşedintele rus – a afirmat el.

Viktor Orbán a relatat că, din punctul de vedere al Ungariei, scopul negocierilor este asigurarea în continuare a aprovizionării ţării cu resurse de energie, şi anume: cu gaze naturale şi ţiţei. Ungaria primeşte gaze naturale şi petrol din Rusia, prin conducte – a adăugat el.

Se duce o luptă crâncenă, cu fluctuaţii majore în toată Europa; dar preţurile sunt în creştere continuă. Situaţia dată pune în dificultate gospodăriile şi economia în întreaga Europă de Vest. Ungaria practică în prezent cele mai mici preţuri la energie la nivelul întregii Europe; mulţumită faptului că avem acces la ţiţeiul şi gazele naturale ruseşti ieftine, ale căror preţuri sunt inferioare nivelurilor preţurilor de pe pieţele internaţionale – a scos în evidenţă Viktor Orbán.

El a reamintit că americanii au impus sancţiuni asupra companiilor energetice ruseşti, motiv pentru membrii guvernului maghiar s-au deplasat recent la Washington, în vederea obţinerii scutirii Ungariei de la aceste sancţiuni. „Am şi reuşit să obţinem derogările, ceea ce este minunat. Acum, nu ne trebuie altceva, decât gaze naturale şi ţiţei, care pot fi achiziţionate de la ruşi. Deci, mă duc acolo pentru a asigura aprovizionarea Ungariei cu resurse de energie la preţuri accesibile; atât la iarnă, cât şi în anul viitor” – a punctat prim-ministrul.

Fiind întrebat dacă problema păcii va fi discutată în cadrul tratativelor cu preşedintele Putin, premierul Viktor Orbán a răspuns: „evitarea chestiunii este improbabilă”.