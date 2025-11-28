Péter Szijjártó: Am obţinut ceea ce ne-am propus, aprovizionarea cu energie a Ungariei rămâne în siguranţă

Budapesta, vineri, 28 noiembrie 2025 (MTI) - Scutirea de sancţiunile americane a primit justificare, întrucât Rusia a confirmat că îşi va îndeplini obligaţiile contractuale privind aprovizionarea cu petrol şi gaze naturale, astfel aprovizionarea cu energie a Ungariei rămâne în siguranţă - a declarat vineri la Moscova Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior.

Potrivit comunicatului emis de Ministerul Afacerilor Externe şi Comerţului Exterior, în urma summitului ungaro-rus, care a durat aproximativ trei ore şi jumătate, ministrul a afirmat că scopul vizitei a fost atins: aprovizionarea cu energie a Ungariei rămâne în siguranţă.

„Preşedintele rus l-a asigurat pe prim-ministrul Viktor Orbán că Rusia îşi va îndeplini obligaţiile contractuale, cantităţile de gaze naturale şi de petrol convenite vor ajunge în Ungaria conform calendarului stabilit” – a declarat ministrul.

„Atât oleoductul Prietenia, cât şi gazoductul Turkish Stream funcţionează fără probleme, astfel încât cantităţile de petrol şi gaze naturale necesare pentru securitatea energetică a Ungariei şi pentru apărarea rezultatelor reducerii preţurilor la utilităţi vor ajunge în Ungaria la timp” – a adăugat el.

În continuare, Péter Szijjártó a anunţat că s-a ajuns la un acord şi asupra unei accelerări substanţiale a extinderii centralei nucleare de la Paks.

„Toate pregătirile tehnice se desfăşoară conform calendarului stabilit anterior, astfel încât primul beton va fi turnat pe 5 februarie” – a spus el.

Ministrul a mai spus: Viktor Orbán a confirmat încă o dată că Ungaria este de partea păcii, întrucât ţara noastră a plătit deja un preţ mare pentru războiul din Ucraina, cu care nu are nimic de-a face.

În cele din urmă, ministrul a transmis un mesaj celor care au nedumeriri în legătură cu întâlnirea de la Moscova sau încearcă să o interpreteze greşit: „Ungaria este o ţară suverană. Ungaria are o politică externă suverană. O politică externă bazată pe interesele naţionale. O politică externă în care deciziile sunt luate în conformitate cu interesele naţionale.”

„În cadrul acestei politici externe suverane, Ungaria urmăreşte o cooperare cu Rusia bazată pe respectul reciproc, o cooperare echilibrată, o cooperare care stă la baza securităţii energetice a Ungariei – aşadar interesul nostru este ca această cooperare cu Rusia să continue pe baza respectului reciproc, să fie în continuare echilibrată, iar întâlnirea de astăzi a contribuit la toate acestea” – a declarat ministrul.