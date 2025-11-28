Budapesta, vineri, 28 noiembrie 2025 (MTI) – În primele unsprezece luni ale anului, Ungaria a importat 8,5 milioane de tone de ţiţei şi peste 7 miliarde de metri cubi de gaze naturale din Rusia – a precizat vineri, la Budapesta, Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi al comerţului exterior.

Potrivit comunicatului ministerului, şeful diplomaţiei maghiare a accentuat: continuarea acestei cooperări din domeniul resurselor de energie este interesul naţional fundamental al Ungariei. Renunţarea la această cooperare ar fi diametral opusă intereselor naţionale maghiare.

În lipsa importului de resurse de energie din Rusia, facturile la energie ale familiilor maghiare s-ar tripla, ceea ce este în mod evident inadmisibil. Prin urmare, continuăm să depunem eforturi pentru a asigura cooperarea energetică neperturbată şi neîntreruptă dintre Ungaria şi Rusia.

După cum a afirmat, garanţia pe termen lung a reducerii valorii facturilor de utilităţi publice în Ungaria este construirea noilor unităţi ale Centralei Nucleare de la Paks. Pentru prima dată în ultimii ani, s-a creat situaţia în care nici sancţiunile europene şi nici cele americane nu întârzie construcţia; în plus, toate autorizaţiile maghiare sunt disponibile.

Conform prezentării sale, lucrările se efectuează cu viteză maximă la Paks, şi anume: pregătirile pentru turnarea primei şarje de beton se desfăşoară conform graficului, astfel încât turnarea primei şarje va avea loc în data de 5 februarie. În plus, guvernul maghiar întreprinde toate măsurile în vederea accelerării construcţiei.

În formularea lui Péter Szijjártó: cooperarea dintre Ungaria şi Rusia în domeniul resurselor de energie este, deci, interes naţional fundamental; iar renunţarea la această cooperare ar fi diametral opusă intereselor naţionale maghiare.