Compania Wizz Air a preluat cea de-a 250-a aeronavă

Budapesta, vineri, 28 noiembrie 2025 (MTI) - Wizz Air şi-a prezentat cea de-a 250-a aeronavă la Budapesta - a informat compania, vineri, agenţia maghiară de presă MTI.

Potrivit informaţiilor primite, obiectivul pe termen lung al companiei aeriene este de a-şi extinde flota la 500 de aparate de zbor. Flota ei se compune din aeronave de tipurile Airbus A320 şi A321, dintre care 70% reprezintă tehnologia de generaţie nouă. În ultimul raport de activitate publicat, compania a scris următoarele: în data de 30 septembrie anul curent, flota Wizz Air număra din 243 de avioane, faţă de cele 224 de un an mai devreme.

La ultima conferinţă de presă ţinută de la Budapesta, József Váradi – preşedintele şi directorul general al companiei – a relatat că Wizz Air se află pe o traiectorie de creştere: operează zboruri pe aproximativ 1000 de rute aeriene, ceea ce înseamnă peste 200 de destinaţii în mai mult de 40 de ţări.

El mai precizat: conform aşteptărilor numărul pasagerilor va atinge cifra de 72 de milioane în acest an, creşterea companiei concentrându-se în Europa Centrală şi de Est, unde linia aeriană a deschis recent mai multe baze strategice.

Wizz Air a transportat 63,4 milioane de pasageri în anul financiar 2025. În primul semestru de activitate comercială, care s-a încheiat la 30 septembrie anul acesta, numărul pasagerilor a fost de 36,5 milioane; cu 9,8% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului precedent.

Raportului semestrial mai arată următoarele: încasările totale ale companiei au crescut cu 9% faţă de anul anterior, ajungând la 3,342 miliarde de euro. Profitul înregistrat după plata impozitelor şi distribuirea dividendelor a sporit cu 2,6%, ajungând la 323,5 milioane de euro. Veniturile din exploatare au depăşit 432 de milioane de euro, înregistrând o creştere de 25,8%.