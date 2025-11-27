Vladimir Putin: Premierul ungar este binevenit la Moscova

Moscova, joi, 27 noiembrie 2025 (MTI) – Dacă premierul ungar, Viktor Orbán, consideră că acceptă invitaţia la Moscova, atunci va fi oricând binevenit – a declarat, joi, la Bişkek, preşedintele rus, Vladimir Putin, în cadrul conferinţei de presă susţinute pentru presa rusă.

Întrebat dacă este de aşteptat ca prim-ministrul ungar să efectueze vineri o vizită în capitala Rusiei, Putin a afirmat: „Dacă premierul Orbán consideră că acceptă invitaţia noastră, îl vom primi întotdeauna cu plăcere”.

Acesta a precizat că există contacte cu partea ungară în legătură cu o posibilă întâlnire.

Preşedintele rus a subliniat că Rusia îşi primeşte cu deschidere toţi partenerii, inclusiv pe „colegii europeni” care manifestă o atitudine mai agresivă, iar acest lucru este cu atât mai valabil în cazul lui Viktor Orbán.

„Cunoaştem poziţia sa, care, în opinia mea, este destul de obiectivă. El se numără printre cei care văd realităţile din teren şi îşi construiesc poziţiile politice pe baza acestora” – a afirmat Vladimir Putin.

Acesta a arătat că între cele două ţări există teme bilaterale care necesită discuţii, evidenţiind cooperarea semnificativă din domeniul energetic. A menţionat în mod special proiectul Centralei Nucleare de la Paks.

„Există chestiuni legate de combustibilul nuclear care necesită consultări suplimentare” – a afirmat Putin, amintind că Ungaria intenţionează să achiziţioneze combustibil din Statele Unite.

„Nu ne opunem acestui lucru” – a subliniat preşedintele rus, adăugând că, în acest context, există detalii care trebuie discutate.

Liderul de la Kremlin a făcut referire şi la declaraţiile premierului ungar cu privire la activele ruseşti aflate în Uniunea Europeană, pentru a căror confiscare Comisia Europeană face demersuri.

„Ungaria este membră a UE, prin urmare premierul unui stat membru vede mai bine care ar putea fi efectele acestei măsuri (utilizarea activelor ruseşti) asupra monedei europene” – a afirmat Vladimir Putin, comentând declaraţia lui Viktor Orbán, potrivit căreia folosirea activelor ruseşti va avea un impact negativ asupra economiei şi monedei Uniunii Europene.