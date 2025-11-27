Viktor Orbán: Ungaria şi Serbia pot conta una pe cealaltă

Budapesta, joi, 27 noiembrie 2025 (MTI) - În haosul politic european marcat de război, Ungaria şi Serbia pot conta una pe cealaltă - a scris, joi, Viktor Orbán premierul ungar, într-o postrare pe pagina sa de Facebook.

Viktor Orbán a precizat în mesajul său: „Direcţia Subotica. Ne aducem aminte de Pásztor István” (fostul preşedinte al Uniunii Maghiare din Voivodina) împreună cu preşedintele Vučić şi cu maghiarii din Voivodina. Este un lucru important: o alianţă strategică.

Prim-ministrul a adăugat că acest lucru înseamnă şi faptul că, în actualul context european tensionat de război, Ungaria şi Serbia se pot sprijini reciproc. Premierul a menţionat că prietenii sârbi se confruntă în prezent cu dificultăţi din cauza politicii sancţiunilor.

„În Serbia se poate întâmpla ceea ce am reuşit să evităm în Ungaria: închiderea celei mai mari rafinării, dificultăţi de aprovizionare şi chiar riscul apariţiei unei penurii de carburanţi” – a scris şeful guvernului de la Budapesta.

„Îl voi asigura pe preşedintele Vučić că Ungaria va face tot posibilul pentru a sprijini aprovizionarea Serbiei cu carburanţi” – a mai scris Viktor Orbán.