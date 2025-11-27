Lungimea şoselelor cu patru benzi din Ungaria depăşeşte 2 200 de kilometri

Nyíregyháza, joi, 27 noiembrie 2025 (MTI) - În timp ce în 2010 existau aproximativ 1 200 de kilometri de drumuri expres în Ungaria, astăzi lungimea şoselelor cu patru benzi depăşeşte 2.200 de kilometri - a declarat Bálint Nagy, secretarul de stat pentru transporturi al Ministerului Construcţiilor şi Transporturilor (ÉKM) în cadrul reuniunii de joi a consiliului local din Nyíregyháza.

Pe marginea punctului de pe ordinea de zi referitor la dezvoltările feroviare şi rutiere în curs care afectează Nyíregyháza şi parcul industrial din sudul oraşului, Bálint Nagy a subliniat: acum cincisprezece ani, doar trei autostrăzi ajungeau până la graniţa ţării, astăzi însă conexiunile pe autostrăzi sau drumuri expres sunt construite în toate direcţiile până la frontieră.

În cadrul acestor dezvoltări şi în planurile naţionale şi regionale, trebuie acordată o atenţie specială modului în care regiunile economice şi aşezările care se dezvoltă în ritm corespunzător – aşa cum este cazul zonei Nyíregyháza – îşi pot continua procesul de dezvoltare – a afirmat secretarul de stat.

László Tasó, însărcinat ministerial responsabil cu dezvoltarea transportului rutier şi feroviar în nord-estul Ungariei, a declarat că ÉKM gestionează în prezent 250 de investiţii cu o valoare totală de 2 500 miliarde de forinţi (6,54 miliarde de euro).

În plus, se află în curs 115 de procese de planificare şi dezvoltare care, dacă vor fi realizate, vor reprezenta o investiţie de 4 000 de miliarde de forinţi (10,47 miliarde de euro) – a adăugat comisarul ministerial.

László Tasó a menţionat: dintre aceste investiţii, renovarea şi lărgirea la patru benzi a drumului naţional 4 şi dezvoltarea liniei feroviare 100 sunt cele două investiţii cele mai semnificative pentru Nyíregyháza, acestea – împreună cu alte investiţii importante necesare în acest sens – reprezintă o dezvoltare în valoare totală de aproximativ 700 de miliarde de forinţi (1,83 miliarde de euro) pentru următorii ani.

Politicianul partidului de guvernământ a mai evocat dintre investiţiile semnificative construirea nodului de la parcul industrial din sudul oraşului al autostrăzii M3, respectiv renovarea liniei feroviare 113 între Nyíregyháza şi Mátészalka, care deserveşte de asemenea această zonă industrială.