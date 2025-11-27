În Ungaria, în octombrie, numărul turiştilor a fost cu 11% mai mare decât în aceeaşi lună a anului trecut, iar cel al nopţilor de cazare cu 10% mai mare

Budapesta, joi, 27 noiembrie 2025 (MTI) - În octombrie 2025, aproximativ 1,7 milioane de turişti au petrecut 3,8 milioane de nopţi în structurile de cazare turistice (comerciale, private şi alte tipuri). Numărul turiştilor a crescut cu 11%, iar al nopţilor de cazare cu 10% faţă de aceeaşi lună din 2024, la care a contribuit şi minivacanţa asociată zilei de 23 octombrie - a anunţat, joi, Oficiul Central de Statistică al Ungariai (KSH).

Conform datelor ajustate sezonier, numărul turiştilor a crescut cu 9,8%, iar cel al nopţilor de cazare cu 6,9%, faţă de octombrie 2024. Aproximativ 70% dintre turişti au ales structurile de cazare comerciale, unde numărul lor a fost cu 9,5% mai mare decât în anul precedent. În structurile private şi celelalte tipuri de cazare au fost înregistrate cu 15% mai multe sosiri decât acum un an.

În octombrie, numărul turiştilor interni şi al nopţilor de cazare realizate de aceştia a crescut cu 11% faţă de aceeaşi lună a anului trecut.

Conform datelor ajustate sezonier, numărul turiştilor interni a crescut cu 4,6%, iar al nopţilor de cazare realizate de aceştia cu 5,7%, comparativ cu octombrie 2024.

Numărul turiştilor străini a crescut cu 12%, iar al nopţilor de cazare cu 9,7% faţă de octombrie anul trecut.

Potrivit datelor ajustate sezonier, numărul turiştilor străini a crescut cu 10%, iar al nopţilor de cazare ale acestora cu 8,6% faţă de octombrie 2024.

Datele arată că veniturile brute totale ale structurilor de cazare turistice au fost de 104,2 miliarde de forinţi (273 milioane euro), cu 14% mai mari decât în urmă cu un an.

În perioada ianuarie-octombrie 2025, aproximativ 16,8 milioane de turişti au fost înregistraţi în structurile de cazare, cu 6,8% mai mulţi decât în aceeaşi perioadă a anului precedent. Numărul turiştilor interni a crescut cu 3,0%, iar cel al străinilor cu 11% (aproximativ 8,5 milioane, respectiv 8,3 milioane) – a precizat KSH.