Aleksandar Vucic: Viktor Orbán ne susţine întotdeauna

Budapesta/Subotica, joi, 27 noiembrie 2025 (MTI) - Sunt infinit de recunoscător prim-ministrului ungar Viktor Orbán pentru ceea ce face pentru prietenia sârbo-ungară şi pentru că ne este mereu alături când avem nevoie de ajutor – a declarat preşedintele sârb în cadrul unei conferinţe de presă organizate joi la Subotica, după întrevederea cu prim-ministrul ungar.

Aleksandar Vucic a subliniat că Viktor Orbán a susţinut Serbia în eforturile sale de aderare la Uniunea Europeană, precum şi în alte chestiuni politice şi economice.

„Poporul sârb poate conta întotdeauna pe poporul maghiar, dar şi Ungaria poate conta pe Serbia” – a spus el, adăugând: în continuare vor discuta în primul rând despre probleme de securitate energetică şi relaţii bilaterale.

Preşedintele sârb a răspuns la o întrebare spunând că Serbia s-a pregătit pentru dificultăţi când au fost anunţate sancţiunile americane, astfel încât să nu existe probleme cu încălzirea, electricitatea sau aprovizionarea cu combustibil. Problema este că singura rafinărie de petrol din Serbia are o participaţie rusă, însă vânzarea acesteia nu a avut loc până la termenul sperat. De aceea au apelat la ajutorul Ungariei – a adăugat el.

Aleksandar Vucic a spus că aprovizionarea va continua fără întrerupere până la sfârşitul săptămânii, dar nu este sigur dacă până atunci va sosi din Statele Unite aprobarea privind ridicarea sancţiunilor. Cu toate acestea, populaţia sârbă nu are motive de îngrijorare, deoarece „datorită prietenilor noştri maghiari”, li se va asigura tot ceea ce este necesar pentru funcţionarea principalelor sisteme de aprovizionare ale ţării.

El a adăugat; odată ce aprobarea va sosi, va trebui să se lucreze continuu timp de 16-17 zile pentru a relua producţia la rafinăria din Pančevo a Companiei de Sârbe de Industrie Petrolieră (NIS), care nu a mai primit ţiţei prin oleoductul croat Janaf de 50 de zile.

Preşedintele sârb a precizat: se înţelege decizia SUA, pe care o vor respecta pe deplin, totodată însă a cerut timp pentru ca proprietarul rus să-şi poată vinde partea socială. „Nu suntem comunişti, nu vrem să luăm proprietatea nimănui, vrem să le dăm ruşilor şansa de a decide cui vor vinde acţiunile lor: companiei Mol, investitorilor arabi sau altora, pentru că noi îi primim cu braţele deschise pe toţi investitorii în ţara noastră” – a subliniat el.

Aleksandar Vucic a considerat construcţia conductei de ţiţei ungaro-sârbe şi accelerarea planificării acesteia ca fiind de importanţă strategică. El a spus că secţiunea care leagă localităţile Algyő şi Novi Sad are o lungime de 180 de kilometri pe partea sârbă şi speră că, datorită procedurii accelerate, Serbia va putea diversifica sursele de petrol în viitor şi atunci se va putea baza pe „un partener şi aliat de încredere” precum Ungaria.