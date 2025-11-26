Péter Szijjártó: Începând din luna decembrie, compania MOL va creşte exporturile de produse petroliere către Serbia de 2,5 ori

Budapesta, miercuri, 26 noiembrie 2025 (MTI) - Serbia poate conta pe Ungaria în ceea ce priveşte aprovizionarea sa cu resurse de energie. În acest scop, compania MOL va creşte livrările de ţiţei şi produse petroliere către Serbia de 2,5 ori în decembrie, ajutând astfel ţara vecină ajunsă într-o situaţie dificilă - a anunţat miercuri la Belgrad, Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi al comerţului exterior.

Potrivit comunicatului ministerului, în urma negocierilor cu ministrul sârb al energiei şi mineritului, Dubravka Đedović, şeful diplomaţiei maghiare a precizat că Ungaria a putut conta întotdeauna pe Serbia în ceea ce priveşte aprovizionarea sa cu resurse de energie. Prin urmare, bineînţeles că şi Serbia poate conta pe sprijinul Ungariei în momentul de faţă, când se confruntă cu provocări în acest domeniu.

El a accentuat că Ungaria va face uz de toate mijloacele disponibile pentru a contribui la garantarea aprovizionării cu ţiţei a ţării vecine; iar, în acest context, compania de petrol şi gaze MOL este pregătită să mai sporească livrările către Serbia. „În luna noiembrie, compania şi-a dublat livrările către Serbia. Le va majora pe acestea şi mai mult în decembrie, ceea ce înseamnă că MOL îşi va creşte livrările de ţiţei şi produse petroliere (către Serbia) de 2,5 ori în ultima lună a anului” – a comunicat diplomatul.

În acest context, el a precizat că incendiul produs în octombrie la rafinăria companiei, în oraşul Százhalombatta, nu afectează planurile amintite.

„În ceea ce priveşte transportul, MOL operează pe toate fronturile (…) Transportul către Serbia este continuu şi are loc deopotrivă pe cale rutieră, feroviară şi fluvială” – a informat ministrul.

Péter Szijjártó a considerat că tragerea învăţămintelor de pe urma celor întâmplate este importantă; una dintre acestea fiind necesitatea de a depune toate eforturile pentru blocarea acelor iniţiative ale Bruxelles-ului, care preconizează închiderea anumitor rute de transport ale resurselor de energie, întrucât aceste măsuri generează – după cum se observă – provocări majore.

Conform spuselor sale, celălalt învăţământ important este necesitatea de a construi cu viteza fulgerului conducta de ţiţei care va lega Ungaria şi Serbia; părţile convenind deja în privinţa schimbărilor structurale care trebuie efectuate în acest scop. „Suntem gata să luăm în termen de câteva zile deciziile care vor accelera într-o măsură semnificativă construcţia oleoductului maghiaro-sârbesc” – a confirmat el.

Totodată, şeful diplomaţiei maghiare a reamintit că s-au aflat într-o situaţie similară şi atunci când au construit gazoductul dintre cele două ţări, „când toată lumea ne-a luat în derâdere; iar experţii se uitau la noi cu dispreţ, spunând că nu ne pricepem deloc la aceste lucruri şi că nu ne trebuie aici nicio conductă, că (oricum) va fi goală”.

„Şi, într-adevăr, gazoductul a fost gol timp de ani de zile; dar dacă nu l-am fi construit, aprovizionarea Slovaciei nu ar fi posibilă acum. Ucrainenii au întrerupt tranzitul, iar Slovacia este aprovizionată prin Serbia şi Ungaria” – a explicat el.