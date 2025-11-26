Péter Szijjártó: Da aderării Serbiei la Uniunea Europeană, nu aderării Ucrainei

Budapesta, miercuri, 26 noiembrie 2025 (MTI) - Uniunea Europeană ar avea de câştigat de pe urma aderării Serbiei; în timp ce Ucraina, care operează un aparat al corupţiei la cel mai înalt nivel al statului, ar periclita comunitatea. Totuşi, eurocraţii de la Bruxelles obstrucţionează procesul aderării Serbiei, dar vor să admită Ucraina cât mai degrabă - a informat Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi al comerţului exterior, miercuri, la Belgrad.

Potrivit comunicatului ministerului, în urma întrevederii cu colegul său sârb, Marko Đurić, şeful diplomaţiei maghiare a precizat că interesul Uniunii Europene ar fi ca Serbia să devină membră a comunităţii cât mai degrabă, întrucât acest lucru ar aduce beneficii mari blocului, inclusiv Ungariei.

„Pe o parte avem Serbia, care aduce oportunităţi, aduce creştere, aduce dezvoltare; dar eurocraţii de la Bruxelles nu vor să o accepte; de cealaltă parte, avem Ucraina, care ar periclita Uniunea Europeană, însă ei vor să o accepte cu tot dinadinsul” – a afirmat el.

„Ei bine, noi spunem un nu categoric. Căci ce mesaj ar transmite măsura? Ar transmite următorul mesaj: dacă tocmai duci un război şi operezi un aparat al corupţiei la cel mai înalt nivel al statului, te vom accepta în Uniunea Europeană” – a punctat el.

„La modul serios: chiar acest mesaj vrem să-l transmitem? Deci, da aderării Serbiei la Uniunea Europeană, nu aderării Ucrainei; aceasta este poziţia Ungariei” – a adăugat el.

Péter Szijjártó a accentuat: „Consider că ceea ce discreditează totalmente politica europeană de extindere este faptul că, pe de o parte, Serbia este o ţară a cărei aderare ar îmbogăţi incontestabil Europa – cu creşterea ei economică (rapidă) şi cu performanţele sale economice bune. Dar o parte semnificativă a statelor membre blochează progresul în privinţa aderării a Serbiei.”

„Pe de altă parte, există o şi ţară care se află pe picior de război şi care este, fără îndoială, totalmente nepotrivită şi nepregătită pentru a deveni membră a Uniunii Europene; unde un aparat al corupţiei funcţionează la cel mai înalt nivel al statului – o ţară a cărei aderare ar distruge în mod evident sistemul financiar şi agricol al Uniunii Europene. Ei, acum, vor să accepte în Uniunea Europeană cu tot dinadinsul această ţară, Ucraina, chiar dacă aderarea ei ar constitui un pericol” – a conchis el.