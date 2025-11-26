În Ungaria 95,5% dintre gospodării sunt racordate la reţeaua publică de apă potabilă

Secretarul de stat a relevat că, pe lângă acest fapt, în ultimii 10-15 ani s-au înregistrat progrese remarcabile în domeniul reţelelor de canalizare. În prezentarea sa, a arătat că aproape 70% dintre localităţi dispun de sisteme de canalizare şi de epurare a apelor la care sunt racordate 84,1% dintre gospodării; astfel, Ungaria se situează cu 2% peste media Uniunii Europene.
Cu toate acestea, secretarul de stat a împărtăşit şi o veste nu tocmai bună: 30% dintre aşezări, în preponderenţă sate cu mai puţin de 2000 de locuitori, nu dispun de reţele publice de canalizare. El a atras atenţia că eliminarea aceste deficienţe va fi, în mod evident, sarcina actualilor furnizori de servicii, chiar dacă va fi nevoie şi de adoptarea unui act normativ în materie.