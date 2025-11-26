În Ungaria 95,5% dintre gospodării sunt racordate la reţeaua publică de apă potabilă

Eger, miercuri, 26 noiembrie 2025 (MTI) - 95,5% dintre gospodării sunt racordate la reţeaua publică de apă potabilă, proporţie datorită căreia Ungaria se află probabil printre ţările fruntaşe din Europa în ceea ce priveşte serviciile publice de apă potabilă şi canalizare - a afirmat Zsolt V. Németh, secretarul de stat responsabil pentru gospodărirea apelor în cadrul Ministerului Energiei, miercuri, la Eger, cu ocazia reuniunii directorilor din acest sector de activitate, organizate de către Uniunea Maghiară a Furnizorilor de Servicii de Apă Potabilă şi Canalizare împreună cu Compania de Apă a Judeţului Heves.

Secretarul de stat a relevat că, pe lângă acest fapt, în ultimii 10-15 ani s-au înregistrat progrese remarcabile în domeniul reţelelor de canalizare. În prezentarea sa, a arătat că aproape 70% dintre localităţi dispun de sisteme de canalizare şi de epurare a apelor la care sunt racordate 84,1% dintre gospodării; astfel, Ungaria se situează cu 2% peste media Uniunii Europene.

Cu toate acestea, secretarul de stat a împărtăşit şi o veste nu tocmai bună: 30% dintre aşezări, în preponderenţă sate cu mai puţin de 2000 de locuitori, nu dispun de reţele publice de canalizare. El a atras atenţia că eliminarea aceste deficienţe va fi, în mod evident, sarcina actualilor furnizori de servicii, chiar dacă va fi nevoie şi de adoptarea unui act normativ în materie.