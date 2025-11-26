Autorităţile maghiare au luat măsuri împotriva unor comercianţi români de nuci

Budapesta, miercuri, 26 noiembrie 2025 (MTI) - Administraţia Naţională Fiscal-Vamală (NAV) a descins într-o operaţiune coordonată cu autorităţile asociate asupra unei reţele străine, organizate de transportatori de mărfuri. Membrii reţelei încercau să vândă mai multe tone de nuci, struguri, portocale, mandarine şi alte produse agroalimentare neverificate într-o parcare din apropierea pieţei angro.

NAV a informat miercuri agenţia maghiară de presă MTI că persoanele, în majoritate de cetăţenie română, au sosit în parcarea respectivă cu camioane ale căror spaţii pentru încărcătură erau lărgite cu compartimente speciale destinate contrabandei şi aveau numere de înmatriculare poloneze.

Comercianţii nu au putut prezenta niciun document care să ateste originea a celor aproximativ 6 tone de nuci; 2,5 tone de struguri şi mai multe sute de kilograme de alte legume şi fructe.

Cuantumul amenzii aplicate de NAV pentru omisiunile constatate poate depăşi suma de 10 milioane de forinţi (peste 26 de mii de euro). În timpul operaţiunii, poliţia a aplicat amenzi la faţa locului, iar personalul autorităţii pentru protecţia consumatorilor a demarat proceduri în toate cazurile având ca obiect imposibilitatea identificării originii şi lipsa etichetării corespunzătoare a mărfurilor – se arată în comunicat.