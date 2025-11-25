Ungaria dezvoltă o forţă militară capabilă să-şi apere graniţele

Győr, marţi, 25 noiembrie 2025 (MTI) - Ungaria îşi dezvoltă forţa militară pentru a putea apăra cu forţa armelor graniţele ţării, deoarece aceasta este garanţia supremă a securităţii poporului ungar - a subliniat ministrul apărării, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, în cadrul unei întâlniri organizate marţi la Győr cu militarii pensionari din regiunea Transdanubia de Vest.

Referindu-se la războiul Rusiei în Ucraina, ministrul a spus că „liderii iresponsabili” ai Uniunii Europene continuă să slăbească eforturile de pace ale Statelor Unite, „alimentează acest conflict militar imposibil de câştigat cu o putere nucleară cu bani, arme şi, Doamne fereşte, soldaţi”, în timp ce Ungaria se află în vecinătatea războiului. Acest lucru trebuie evitat cu orice preţ – a subliniat el.

Ministrul a adăugat: un element important în acest sens este faptul că, în cadrul politicii noastre de pace, avem nevoie şi de o armată puternică, deoarece pacea necesită forţă.

El a reamintit că, în 2015, guvernul a anunţat un program de dezvoltare militară, care a dat rezultate spectaculoase.

În ceea ce priveşte resursele umane, el a spus că s-au făcut multe pentru a schimba cultura organizaţională şi pentru a asigura existenţa unei forţe militare profesionale care este puternică, eficientă şi capabilă să lupte. Cadrul pentru această forţă este noul mediu juridic care reglementează statutul juridic al soldaţilor, al cărui principal aspect îl reprezintă evaluarea directă a performanţei celor aflaţi sub comandă de către comandanţii lor competenţi.

Kristóf Szalay-Bobrovniczky a reamintit: în 2014, Ungaria s-a angajat să cheltuiască 2% din PIB-ul său pentru apărare. Ţara a atins acest obiectiv cu un an înainte de data promisă, 2024, şi l-a menţinut până în prezent. La summitul de la Haga, Ungaria s-a angajat să-şi propună ca obiectiv să ajungă la 3,5% în următorii zece ani. Procesul de planificare al acestei dezvoltări este încă în curs – a spus el.

În cadrul forţelor terestre, au fost înlocuite „practic toate echipamentele grele”, majoritatea echipamentelor sunt deja livrate. Săptămâna viitoare va sosi ultimul Leopard, completând flota, Links-urile sosesc continuu, iar anul viitor va fi lansat programul Tátra, care va aduce schimbări semnificative în domeniul vehiculelor grele de transport. În paralel, forţele aeriene au fost extinse cu echipamente noi, valoroase, excelente şi de înaltă calitate – a precizat el.