Politician ungar: Tinerii care se întorc din străinătate aduc o valoare enormă

Budapesta, marţi, 25 noiembrie 2025 (MTI) - Tinerii care se întorc acasă după ce au acumulat experienţă în străinătate aduc o valoare enormă - a declarat Miklós Panyi, secretar de stat pentru relaţii cu parlamentul şi strategie al Cancelariei Prim-ministrului marţi, în cadrul unei mese rotunde organizate de Institutul Milestone la Budapesta.

Miklós Panyi a afirmat că tinerii au plecat întotdeauna în străinătate şi vor continua să o facă şi în viitor, dar este important ca ţara să beneficieze şi ea de experienţa internaţională pe care ei o dobândesc. Trebuie să depunem eforturi pentru a ne asigura că se întorc acasă – a spus el, adăugând că guvernul acţionează în mod conştient pentru a atrage tinerii înapoi în Ungaria.

Secretarul de stat a subliniat: sistemul de învăţământ ungar asigură tinerilor talentaţi şi perseverenţi posibilitatea de a studia la universităţi de prim rang mondial şi de a se descurca oriunde în lume. După cum a spus, dobândirea de experienţă internaţională este benefică şi pentru că ne permite „să învăţăm să apreciem ceea ce avem aici, acasă”.

El a evidenţiat: pentru tineri merită să se întoarcă acasă, deoarece în ultimii ani, nu numai în Budapesta, ci şi în mediul rural, s-au înfiinţat locuri de muncă care oferă posturi prestigioase şi bine plătite pentru profesionişti cu înaltă calificare şi experienţă internaţională. El a adăugat că, pe lângă locurile de muncă bune, mediul sigur, o administraţia publică eficientă, oportunităţile de locuire, şcolile bune, oportunităţile culturale şi sportive, precum şi mediul emoţional joacă de asemenea un rol decisiv în atragerea tinerilor care studiază sau lucrează în străinătate să se întoarcă acasă.

Andor Kelenhegyi, director adjunct pentru învăţământ la Institutul Milestone, a reamintit că institutul a fost înfiinţat acum 15 ani cu două obiective: în primul rând, să-i ajute pe cei mai buni să-şi poată continua studiile la universităţi de renume mondial şi, în al doilea rând, să le permită acestor tineri, după reîntoarcerea în ţară, să-şi fructifice cunoştinţele şi capitalul social dobândite. Programul educaţional complex al institutului, cu o durată de patru-cinci ani, este deschis elevilor începând cu clasa a opta – a adăugat el.

Andor Kelenhegyi a subliniat: o treime din studenţii lor au fost acceptaţi la una dintre cele mai bune 10 universităţi din lume, de exemplu, peste 200 dintre ei studiază la Cambridge şi la Oxford. Printre cele mai populare destinaţii se numără universităţile de prim rang din Regatul Unit, Ţările de Jos, Franţa, Germania şi America de Nord – a remarcat el, referindu-se la studiul efectuat de instituţie în rândul absolvenţilor, care a relevat, de asemenea, că 61% dintre studenţii Institutului Milestone s-au întors acasă după ce şi-au terminat studiile în străinătate.