Péter Szijjártó: Ungaria şi România vor colabora pentru prelungirea duratei de funcţionare a Centralelor Nucleare de la Paks şi Cernavodă

Budapesta, marţi, 25 noiembrie 2025 (MTI) - Ungaria şi România vor iniţia o cooperare profesională şi politică cu privire la prelungirea duratei de funcţionare a Centralelor Nucleare de la Paks şi Cernavodă, pentru a accelera cât mai mult acest proces - a anunţat, marţi, la Bucureşti, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.

Potrivit comunicatului MAE ungar, ministrul a declarat, în urma discuţiilor avute în România, că ţara vecină a devenit, fără îndoială, un partener strategic al Ungariei, contribuind semnificativ la garantarea securităţii aprovizionării cu energie.

„Între cele două ţări există o cooperare bazată pe luciditate în domeniul aprovizionării cu energie. Ambele state folosesc energia nucleară, suntem membri ai coaliţiei nucleare europene şi ne opunem atacurilor ideologice lansate de la Bruxelles împotriva energiei nucleare”, a subliniat şeful diplomaţiei ungare.

Acesta a arătat că funcţionarea Centralei Nucleare de la Paks este garanţia menţinerii pe termen lung a reducerii costurilor la utilităţi în Ungaria, motiv pentru care s-a decis prelungirea duratei de viaţă a reactoarelor, iar România a luat recent o decizie similară.

„Astfel, astăzi, am convenit să lansăm o cooperare profesională şi politică privind prelungirea duratei de funcţionare a Centralelor Nucleare de la Cernavodă şi Paks, pentru a parcurge cât mai rapid acest proces din punct de vedere tehnic şi pentru a împiedica eventualele obiecţii din partea Bruxelles-ului”, a afirmat Péter Szijjártó.

Acesta a accentuat că interesele celor două state coincid în privinţa creşterii ponderii energiei nucleare, deoarece aceasta reprezintă o sursă stabilă, fiabilă şi ieftină, produsă pe plan intern.

„Reducerea costurilor la utilităţi poate fi protejată prin energie nucleară, deoarece este o energie pe care o producem noi înşine, la costuri reduse şi în mod sigur. Cu cât avem capacităţi nucleare mai mari, cu atât putem proteja mai eficient rezultatele reducerii preţurilor la utilităţi”, a explicat Péter Szijjártó.

Politicianul a mai adăugat că „durata de funcţionare a reactoarelor existente la Paks va fi prelungită, iar România procedează la fel cu centrala sa, astfel că cele două state vor coopera pentru succesul ambelor proiecte”.