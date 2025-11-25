A fost inaugurată noua fabrică Flex de ultimă generaţie de la Zalaegerszeg

Zalaegerszeg, marţi, 25 noiembrie 2025 (MTI) - În prezenţa prim-ministrului Viktor Orbán a fost inaugurată, marţi, la Zalaegerszeg, noua fabrică de ultimă generaţie a companiei Flex, construită în urma unei investiţii de aproximativ 35 de miliarde de forinţi (91,61 milioane euro) şi având o suprafaţă de 10 000 de metri pătraţi.

La ceremonia de deschidere a unităţii Flex Zala Automotive Next Gen, Jean-Francois Zoeller, vicepreşedinte senior responsabil pentru operaţiunile europene şi globale din industria auto, a declarat că firma deţine peste 35 de unităţi de producţie în Europa şi are 30 000 de angajaţi. Acesta a subliniat că prezenţa Flex în Ungaria este în continuă extindere, ţara reprezentând unul dintre pilonii activităţii europene. Compania are şapte unităţi în Ungaria, unde lucrează aproximativ 7 000 de angajaţi în domeniile: producţie, logistică şi cercetare-dezvoltare.

Aplicând cele mai moderne tehnologii de producţie, compania realizează componente pentru peste 600 de platforme aparţinând a peste 100 de mărci auto, inclusiv pentru vehicule electrice şi hibride. Vicepreşedintele senior a subliniat că tehnologiile moderne permit actualizarea de la distanţă a software-urilor, acestea fiind în prezent elementele esenţiale ale industriei auto.

Jean-Francois Zoeller a adăugat că sectorul auto traversează o perioadă de schimbări accelerate care necesită investiţii, inovaţie şi noi abordări. Se creează ecosisteme în care nimeni nu poate acţiona singur, motiv pentru care producătorii şi furnizorii trebuie să colaboreze pentru a asigura calitatea ridicată.

Acesta a mulţumit Guvernului ungar şi Agenţiei Naţionale pentru Promovarea Investiţiilor (HIPA) pentru sprijinul oferit. Totodată, a precizat că, datorită muncii angajaţilor din Budapesta şi Zalaegerszeg, Flex a câştigat recent un premiu european pentru inovaţie. Potrivit vicepreşedintelui senior, la Zalaegerszeg compania beneficiază de forţă de muncă bine pregătită şi de lideri talentaţi, capabili să gestioneze schimbările rapide şi noile procese din ecosistemul industrial.

Ágota Péter, vicepreşedinte responsabil pentru operaţiunile auto europene ale Flex, a declarat că la fabrica din Zala producţia a evoluat de la panouri simple de iluminare, la sisteme de frânare, sisteme electronice pentru controlul direcţiei, sisteme complexe de management al bateriilor şi computere pentru vehicule autonome, în mare parte pe baza proiectelor proprii dezvoltate de inginerii locali.

Noua unitate, construită lângă pista de testare auto, produce convertoare de înaltă tensiune pentru vehicule electrice, folosind tehnologii unice. Liniile de producţie au comenzi asigurate pentru următorii 5-7 ani, ceea ce va creşte cifra de afaceri anuală la 220 de milioane de dolari, a subliniat Ágota Péter.

Aceasta a precizat că firma a realizat cea mai mare investiţie a sa de până acum în Ungaria, în valoare totală de 100 de milioane de dolari, dintre care 30 de milioane au fost direcţionate către furnizori maghiari. În fabrica de 10 000 de metri pătraţi lucrează 210 angajaţi, dintre care 20 în domeniul cercetării-dezvoltării, ridicând astfel la 90 numărul total al angajaţilor din aceste poziţii.