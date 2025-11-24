Viktor Orbán: Nu vrem să ne îndatorăm nepoţii din cauza Ucrainei

Budapesta, luni, 24 noiembrie 2025 (MTI) – Uniunea Europeană vrea să continue războiul; dar, deoarece nu are bani, ar contracta un împrumut comun. Trebuie să spunem nu acestei alternative. Noi nu vrem să ne îndatorăm nepoţii din cauza Ucrainei – a informat prim-ministrul ungar, rezumând evenimentele de la summitul UE de luni prin intermediul paginii sale de Facebook.

În videoclip, Viktor Orbán a spus că în cadrul întrevederii a fost analizat planul de pace formulat de americani în 28 de puncte, dar având multe ramificaţii. Planul are multe ramificaţii, o mie de subpuncte.

„După videoconferinţa de astăzi, pot constata un singur lucru cu certitudine: Uniunea Europeană vrea să continue războiul, în condiţiile în care: nu are niciun ban, dar chiar niciun ban pentru a livra echipament militar Ucrainei; nu dispune de niciun ban pentru a finanţa funcţionarea Ucrainei şi nu are nici măcar o idee despre cum ar trebui să obţină aceşti bani” – a adăugat şeful guvernului.

A precizat că UE are o singură idee: ca „statele membre să contribuie”, dar Ungaria nu este dispusă să facă acest lucru şi nici să contracteze un împrumut comun.

„Nu suntem dispuşi să ipotecăm viitorul nepoţilor noştri pentru a finanţa un război imposibil de câştigat în Ucraina” – a afirmat Viktor Orbán.