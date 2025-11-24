Péter Szijjártó: Ungaria a atras cele mai multe investiţii străine chineze în ultimii doi ani

Budapesta, luni, 24 noiembrie 2025 (MTI) - Ungaria a atras cele mai multe investiţii străine chineze în ultimii doi ani; iar de pe urma acestora, Ungaria a obţinut beneficii semnificative. Prin urmare, guvernul va continua să depună eforturi în vederea cooperării economice globale cât mai libere posibil - a informat luni, la Bruxelles, Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi al comerţului exterior.

Potrivit comunicatului ministerului, în urma convorbirii telefonice cu ministrul chinez al comerţului, şeful diplomaţiei maghiare a relatat că, în ultimii doi ani, Ungaria a atras cele mai multe investiţii străine din partea ţării din Asia de Est, de pe urma cărora a obţinut beneficii semnificative.

„Anul trecut, 31% dintre investiţiile chineze în Europa au ajuns în Ungaria, iar anterior 44%. Acestea au creat zeci de mii de noi locuri de muncă şi au crescut în mod fundamental nivelul tehnologic al economiei maghiare” – a subliniat el.

„Au venit investiţii moderne, pentru care am concurat cu alte ţări europene. Concurând cu succes pentru obţinerea acestor investiţii, Ungaria a reuşit să rămână destinaţia cu numărul unu pentru investiţiile companiilor chineze” – a adăugat el.

Péter Szijjártó a reiterat ulterior că reconfigurarea blocurilor economico-politice în lume este diametral opusă intereselor Ungariei.

„Suntem interesaţi într-o cooperare economică şi comercială globală neperturbată. În cazul unei ţări ca Ungaria, unde exporturile reprezintă între circa 75 şi 80% din PIB, acestea constituie un interes fundamental” – a accentuat.

„Deci şi astăzi vom încerca să împiedicăm ca Uniunea Europeană să ridice bariere artificiale în calea cooperării economice şi comerciale normale” – a concluzionat el înaintea reuniunii Consiliului Comerţului Exterior al UE.