Péter Szijjártó: situaţia se va agrava dacă europenii vor submina planul de pace pentru Ucraina

Budapesta, luni, 24 noiembrie 2025 (MTI) – Situaţia nu poate decât să se înrăutăţească dacă liderii europeni belicoşi vor submina planul de pace pentru Ucraina, întrucât, în acest caz vor muri şi mai mulţi oameni, distrugerile vor fi şi mai mari, iar riscul escaladării va fi şi mai sever – a avertizat Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi al comerţului exterior, luni, la Bruxelles.

Potrivit comunicatului Ministerului Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, şeful diplomaţiei maghiare a relatat că planul de soluţionare constituie o oportunitate extraordinară pentru reinstaurarea, în sfârşit, a păcii în Europa Centrală, dar trebuie să ne dăm seama că Bruxelles-ul şi liderii europeni nu sunt interesaţi în acceptarea acestuia.

„Nu numai că nu sunt interesaţi, dar se vede că se agită deja să găsească o cale de a-l obstrucţiona, de a-l submina, de a face imposibilă adoptarea acestui plan de pace” – a spus el.

Péter Szijjártó a relevat că situaţia nu se va îmbunătăţi, fiindcă se deteriorează pe zi ce trece. „Se deteriorează în privinţa riscului de escaladare, se deteriorează din punctul de vedere al securităţii Europei, se deteriorează din punct de vedere economic, se deteriorează din punct de vedere umanitar şi se deteriorează şi în ceea ce priveşte integritatea teritorială a Ucrainei” – a spus el.

„Dacă europenii vor submina acest acord de pace, situaţia se va agrava atât din punct de vedere umanitar, cât şi al raţionalităţii. Se va agrava deoarece riscul propagării războiului va fi prezent în fiecare zi, deoarece vor muri şi mai mulţi oameni, distrugerile vor fi şi mai mari; iar europenii vor slăbi şi mai mult economia europeană şi sistemul de securitate european”– a adăugat el.

În încheiere, ministrul a punctat: toţi cei care acţionează împotriva semnării acordului de pace, acţionează, de fapt, împotriva Europei şi Ucrainei.

„Deci să ne gândim bine, dacă Ucraina nu ar fi fost forţată să continue luptele în aprilie 2022, ci s-ar fi semnat atunci acordul de la Istanbul, situaţia ar fi fost mult mai bună pentru Ucraina. Fiecare zi ce trece înseamnă o deteriorare a situaţiei, iar singurul rezultat posibil va fi un acord mai prost. Aşadar, a sosit momentul să acceptăm acest acord” – a conchis el.