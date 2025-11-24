Budapesta, luni, 24 noiembrie 2025 (MTI) – Începând din 2026, economia maghiară ar putea reveni pe o traiectorie de creştere echilibrată, susţinută atât de cererea internă, cât şi de cea externă - scrie agenţia de credite pentru export EXIM Hungary în numărul recent al publicaţiei sale periodice intitulate Exportator.

Breviarul trimis luni agenţiei maghiare de presă MTI relevă că economia ungară ar putea creşte cu aproximativ 3% atât în 2026, cât şi în 2027, fiind susţinută de îmbunătăţirea cererii pe piaţa exporturilor, investiţiile în industria prelucrătoare şi revigorarea consumului populaţiei.

Agenţia citează prognoza de toamnă a FMI, conform căreia PIB-ul global ar putea creşte cu 3,2% în 2025 şi cu 3,1% în 2026, după o creştere de 3,3% în 2024.

Conform publicaţiei, pe lângă faptul că investiţiile ample din industria prelucrătoare vor începe să producă, pachetele europene de stimulare economică ar putea contribui, de asemenea – prin sporirea cererii externe – în mod semnificativ la performanţa exporturilor maghiare în 2026-2027.

Prognoza menţionează, totodată, că – în contextul actual al ratelor dobânzilor interne – programele guvernamentale joacă un rol major în stimularea pieţei creditelor şi, mulţumită acestor programe, volumul noilor contracte de împrumut încheiate de companiile nefinanciare a crescut în intervalul ianuarie-septembrie 2025 cu 23% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. În cadrul acestor contracte, produsele de creditare disponibile în prin programului EXIM Sándor Demján au reprezentat 13% dintre noile contracte de împrumuturi încheiate de firme.

Conform previziunilor, creşterea economică în zona euro ar putea depăşi nivelul de 1% atât în 2025, cât şi în 2026. Deşi acordul comercial dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite înseamnă tarife vamale de 15%, mai mari decât anterior pentru majoritatea produselor exportate în America, acordul a contribuit totuşi la diminuarea incertitudinii în materie de politică comercială; iar, astfel, au fost evitate şi cele mai pesimiste scenarii.

Publicaţia sugerează că cel mai important partener comercial al Ungariei, Germania, ar putea înregistra o creştere economică de 0,2% în 2025 şi de 0,9% în 2026. Programul de stimulare economică implementat de guvernul german, care vizează creşterea cheltuielilor de apărare şi stimularea dezvoltării infrastructurii, ar putea genera o creşte a PIB-ul german cu aproximativ 0,8% în 2026-2027.

Pachetul german de stimulare economică ar putea avea repercusiuni pozitive în sensul stimulării cererii externe în Europa Centrală şi de Est – inclusiv în economia maghiară: în perioada 2026-2027, aceasta ar putea genera o creştere a PIB-ului regiunii şi al Ungariei cu aproximativ 0,4 puncte procentuale în total, considerând canalele directe şi indirecte combinate.