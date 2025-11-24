Începând din 2026, economia maghiară ar putea reveni pe o traiectorie de creştere echilibrată

Breviarul trimis luni agenţiei maghiare de presă MTI relevă că economia ungară ar putea creşte cu aproximativ 3% atât în 2026, cât şi în 2027, fiind susţinută de îmbunătăţirea cererii pe piaţa exporturilor, investiţiile în industria prelucrătoare şi revigorarea consumului populaţiei.
Agenţia citează prognoza de toamnă a FMI, conform căreia PIB-ul global ar putea creşte cu 3,2% în 2025 şi cu 3,1% în 2026, după o creştere de 3,3% în 2024.
Conform publicaţiei, pe lângă faptul că investiţiile ample din industria prelucrătoare vor începe să producă, pachetele europene de stimulare economică ar putea contribui, de asemenea – prin sporirea cererii externe – în mod semnificativ la performanţa exporturilor maghiare în 2026-2027.
Prognoza menţionează, totodată, că – în contextul actual al ratelor dobânzilor interne – programele guvernamentale joacă un rol major în stimularea pieţei creditelor şi, mulţumită acestor programe, volumul noilor contracte de împrumut încheiate de companiile nefinanciare a crescut în intervalul ianuarie-septembrie 2025 cu 23% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. În cadrul acestor contracte, produsele de creditare disponibile în prin programului EXIM Sándor Demján au reprezentat 13% dintre noile contracte de împrumuturi încheiate de firme.
Conform previziunilor, creşterea economică în zona euro ar putea depăşi nivelul de 1% atât în 2025, cât şi în 2026. Deşi acordul comercial dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite înseamnă tarife vamale de 15%, mai mari decât anterior pentru majoritatea produselor exportate în America, acordul a contribuit totuşi la diminuarea incertitudinii în materie de politică comercială; iar, astfel, au fost evitate şi cele mai pesimiste scenarii.
Publicaţia sugerează că cel mai important partener comercial al Ungariei, Germania, ar putea înregistra o creştere economică de 0,2% în 2025 şi de 0,9% în 2026. Programul de stimulare economică implementat de guvernul german, care vizează creşterea cheltuielilor de apărare şi stimularea dezvoltării infrastructurii, ar putea genera o creşte a PIB-ul german cu aproximativ 0,8% în 2026-2027.
Pachetul german de stimulare economică ar putea avea repercusiuni pozitive în sensul stimulării cererii externe în Europa Centrală şi de Est – inclusiv în economia maghiară: în perioada 2026-2027, aceasta ar putea genera o creştere a PIB-ului regiunii şi al Ungariei cu aproximativ 0,4 puncte procentuale în total, considerând canalele directe şi indirecte combinate.