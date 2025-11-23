O statuie a contesei şi scriitoarei Bethlen Kata a fost dezvelită la Făgăraş

Făgăraş/Cluj-Napoca, duminică, 23 noiembrie 2025 (MTI) - O statuie a contesei şi scriitoarei Bethlen Kata, care după decesul celui de-al doilea soţ şi-a luat supranumele de Solitara, a fost dezvelită duminică, la Făgăraş (judeţul Braşov), cu ocazia împlinirii a 325 de ani de la naşterea protectoarei şi finanţatoarei Bisericii Reformate. Este primul monument legat de comunitatea maghiară, care a fost amplasat în oraşul din Transilvania de Sud - o localitate de diasporă internă cu populaţie maghiară foarte mică.

Bustul, ridicat în curtea Bisericii Reformate din Făgăraş, a fost realizat cu sprijinul financiar al guvernului maghiar. Creatorul este sculptorul András Vetró din Târgu Secuiesc, monumentul fiind turnat în bronz de Péter Demeter, iar soclul proiectat de Ildikó Domahidi-Dóczy.

Cu ocazia slujbei festive de la Făgăraş, Vilmos József Kolumbán – episcopul Eparhiei Reformate din Ardeal – a ţinut predica şi a precizat că prin ridicarea unei statui în memoria contesei Bethlen Kata, enoriaşii nu iau poziţie împotriva cuiva, ci îşi exprimă respectul faţă cineva.

Astfel, biserica face dreptate fostei membre a marii nobilimi din Ardeal, care a fost despărţită de copiii ei; dar şi marii nobilimi transilvănene deposedate de proprietăţile sale, despre care regimul comunist român a susţinut că a exploatat poporul. „Să reprezinte această statuie un gest de dreptate pentru toţi cei care au suferit pentru că au rămas fideli credinţei lor calviniste” – a spus episcopul.

Preotul reformat Mózes Ambrus a reamintit: în urmă cu un an, enoriaşii din Făgăraş au dezvelit o placă memorială în cinstea contesei, care a sprijinit şcolile şi parohiile reformate din Ardeal. Un an mai târziu, a fost ridicat şi bustul, care onorează memoria acestei doamne remarcabile a istoriei maghiare, înmormântate la Făgăraş.

El a relevat că, în Făgăraş, enoriaşii trebuie să se lupte în fiecare zi pentru a rămâne maghiari şi calvinişti. „În fiecare zi trebuie să convingem părinţii că este bine pentru copiii lor să frecventeze cursurile de limba maghiară. În fiecare zi trebuie să le repetăm şi să le accentuăm că trebuie să vorbească în limba maghiară şi să se roage Dumnezeului nostru în această biserică în calitate de calvinişti maghiari” – a spus pastorul.

Mózes Ambrus a adăugat că, pentru enoriaşi, ridicarea statuii reprezintă o victorie. „Am repurtat o victorie, pentru că această statuie va fi importantă nu numai pentru enoriaşii noştri, ci şi pentru întreg oraşul. Aceasta este prima statuie legată de cultura şi istoria maghiară care a fost amplasată la Făgăraş” – a spus el.

Preotul a relevat: comunitatea enoriaşilor trebuie să se străduiască să-şi realizeze visurile şi în viitor; în plus, trebuie să se gândească şi la viitor, în pofida efectivului redus. Statuia a fost ridicată ca să se oprească în faţa ei, în viitor, copiii de astăzi – a afirmat el.

Mózes Ambrus a mai relatat: în paralel cu lucrările la monument, a fost construită şi o nouă bucătărie pentru enoriaşi, care a fost inaugurată tot astăzi. În opinia sa, şi acest fapt transmite mesajul că enoriaşii vor să fie împreună şi să se simtă acasă în comunitate. „Vrem să păstrăm vii această credinţă şi această naţiune, vrem să le facem să dăinuie şi să le transmitem celor care vor veni după noi” – a punctat preotul.

El a spus că în interiorul statuii a fost inserată o capsulă a timpului, ce conţine lista nominală a donatorilor şi un mesaj pentru generaţiile viitoare.

Slujba festivă s-a încheiat cu cuvinte de salut, iar dezvelirea statuii a fost urmată de o masă festivă servită de enoriaşi şi oaspeţi.

În Făgăraş, un oraş cu o populaţie de 26000 de locuitori, 588 de persoane s-au declarat maghiari cu ocazia ultimului recensământ. Numărul enoriaşilor bisericii reformate este de aproape 500.