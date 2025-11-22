Budapesta, sâmbătă, 22 noiembrie 2025 (MTI) – Prin scrisoarea publicată sâmbătă, premierul Viktor Orbán i-a trimis un răspuns în cinci puncte preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

În scrisoarea publicată pe site-ul de internet politico.eu, Viktor Orbán a scris: „După citirea scrisorii Dumneavoastră, cred că a sosit momentul adevărului. Noile nevoi financiare ale războiului ruso-ucrainean ne obligă să înfruntăm realitatea. Ceea ce vedem este trist şi descurajant. Dar este preferabil să vorbim sincer şi să ne decidem acum, decât să continuăm politica bazată pe iluzii dusă, din păcate, de Comisia Dumneavoastră până acum.”

În scrisoarea sa, prim-ministrul maghiar a formulat următoarea sugestie: „ar trebui să ne elaborăm politica faţă de Ucraina luând în considerare faptele de mai jos”.

Conform primului punct al răspunsului său „Ucraina nu poate câştiga acest război pe câmpul de luptă. A pierdut până acum circa 20% din teritoriul său. Cu trecerea timpului, va pierde şi alte teritorii. Susţinerea politică şi sprijinirea prin mijloace financiare de către Comisie a unui război care nu poate fi câştigat este iraţională. Continuarea războiului va însemna mii de victime în plus, suferinţe imense şi distrugeri enorme – fără şanse de victorie. Bineînţeles, Ucraina are tot dreptul să continue războiul, dar noi nu avem datoria de a continua să susţinem şi să finanţăm un conflict care nu poate fi câştigat.”

Cel de-al doilea punct afirmă că: „Amploarea suferinţelor Ucrainei aflate în război poate fi limitată doar printr-un acord rapid de încetare a focului şi/sau de pace. Prin urmare, noi, europenii, trebuie să sprijinim imediat şi în mod necondiţionat iniţiativa de pace a preşedintelui Statelor Unite. Pe lângă susţinerea acordată preşedintelui SUA, trebuie să iniţiem imediat negocieri diplomatice independente şi directe cu Rusia.”

În al treilea punct, Viktor Orbán explică: „Uniunea Europeană trebuie să înceapă de urgenţă pregătirile pentru tratativele privind soluţionarea situaţiei postbelice. UE trebuie să dea dovadă de forţă cu ocazia acestor negocieri. Forţa UE nu se sporeşte, ci se diminuează, dacă îşi alocă resursele financiare în vederea consolidării armatei ucrainene în locul propriei puteri. Soarta Ucrainei şi a forţelor armate ucrainene este incertă. Prin urmare, Europa nu are voie să-şi construiască propria securitate pe Ucraina şi pe armata ucraineană. Fundamentul securităţii Europei trebuie să fie în mod exclusiv statele membre ale Uniunii Europene şi puterea militară proprie a statelor membre – indiferent de soarta viitoare a Ucrainei.”

Premierul ungar şi-a formulat cel de-al patrulea punct astfel: „Pe baza celor de mai sus, doresc să Vă informez că Ungaria nu susţine transferarea de noi fonduri, sub nicio formă, de către Uniunea Europeană Ucrainei. Ungaria nu doreşte să participe la o astfel de tranzacţie financiară şi nu va fi de acord cu adoptarea unei asemenea decizii în numele şi în cadrul UE.”

În al cincilea punct, Viktor Orbán afirmă că este regretabil faptul „că, în umbra celui mai nou capitol al corupţiei ucrainene, care provoacă pagube financiare inimaginabile şi o criză de încredere, propunerile Dumneavoastră nu includ auditarea cheltuirii banilor transferaţi până în prezent şi nici impunerea unor condiţii mai stricte pentru plăţile ulterioare”.

„Mult stimată Doamnă Preşedintă! Este de preferat să recunoaşteţi la timp greşeala comisă şi să ieşiţi din fundătură, decât să mergeţi mai departe până când Vă veţi izbi de zidul realităţilor. Şi aşa am ars deja o sumă enormă din banii europeni în acest război. Dacă Dumneavoastră şi colegii din Comisie veţi continua pe această cale, întreaga Uniune Europeană va fi aruncată într-o criză gravă” – a scris Viktor Orbán în încheierea scrisorii sale, urându-i Ursulei von der Leyen „multă forţă şi curaj în luarea acestei decizii dificile”.