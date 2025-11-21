Viktor Orbán: Trebuie să împiedicăm europenii să intre în război (Partea a II-a)

Viktor Orbán a continuat spunând că ieri, seara târziu şi în acest context, a apărut fulgerător ştirea - confirmată ulterior şi oficial - că există un plan de pace american care conţine 28 de puncte, pe care americanii l-au înmânat ucrainenilor, iar ei l-au preluat în mod oficial. În plus, acest plan de pace formulează propuneri care au fost discutate deja în prealabil de către ruşi şi americani. Următoarele două-trei săptămâni vor fi decisive, fiindcă vor apărea primele reacţii oficiale la această propunere de 28 de puncte şi "ceva va începe să se înfiripe; se apropie summitul de pace de la Budapesta" - a afirmat el.

Referindu-se la scandalul de corupţie din Ucraina, a semnalat că s-au aflat două lucruri despre modul de operare al mafiei de război ucrainene. Primul este că dispar sume mari de bani, care nu ajung la destinaţiile dorite de europeni şi americani. Iar al doilea este că Europa – în timp ce toarnă bani cu sacul în Ucraina – nu dispune de un sistem sau mecanism de control prin intermediul căruia ar putea monitoriza traseul şi destinaţia banilor.

El a adăugat că – în mod normal – în cazul în care dau bani, prevăd în acordul aferent prin ce canale şi unde vor ajunge sumele respective; şi, în plus, punctele în care eu, în calitate de donator, voi avea posibilitatea de a verifica dacă bani au fost cheltuiţi într-adevăr conform acordului. Dar „se pare ca nu există un astfel de mecanism; ba mai mult: nici nu vrem să existe” – a spus el.

Premierul a precizat că Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi al comerţului exterior, a propus la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene, la Bruxelles, ca în cazul în care nu există un astfel de mecanism de control, să se implementeze unul sau, eventual, să se suspende transferarea fondurilor până în momentul în care vor clarifica dacă se va putea monitoriza maniera cheltuirii banilor – dar această iniţiativă a fost respinsă cu vehemenţă.