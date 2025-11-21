Viktor Orbán: Trebuie să împiedicăm europenii să intre în război (Partea 1)

Budapesta, vineri, 21 noiembrie 2025 (MTI) - Trebuie să împiedicăm europenii să se implice în războiul ruso-ucrainean - a declarat vineri prim-ministrul în emisiunea "Bună dimineaţa, Ungaria!" a postului public Radio Kossuth.

Viktor Orbán a explicat: problema principală astăzi nu mai este războiul ruso-ucrainean, care este cauza principală a tuturor problemelor, ci faptul că europenii au decis să meargă la război.

El a spus: europenii au luat şi continuă să ia decizii privind construirea unei economii de război, înfrângerea militară a Rusiei prin Ucraina, planuri de război pe termen lung şi un program de înarmare care ne va costa foarte scump.

El a adăugat că o propunere americană de pace, sau un armistiţiu sau o pace care ar încheia războiului ruso-ucrainean, nu mai înseamnă doar salvarea vieţilor omeneşti care se pierd pe front, nu mai înseamnă doar să nu se mai risipească bani pe un război care nu poate fi câştigat, ci înseamnă abţinerea europenilor de la război.

Premierul a declarat: a scris deja un răspuns Ursulei von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, care a solicitat statelor membre resurse suplimentare pentru războiul din Ucraina; în scrisoarea trimisă, el nu numai că a dat un răspuns negativ concret, ci a şi motivat refuzul, prezentând şi câteva sugestii.

El a spus că scrisoarea nu a fost încă trimisă deoarece János Bóka, ministrul afacerilor europene, s-a aflat în cursul săptămânii în Statele Unite, iar el ar dori să discute scrisoarea cu ministrul şi faţă în faţă, nu doar la telefon. A ieşit o scrisoare bunicică – a spus premierul.

El a subliniat că banii ungari aparţin ungurilor, guvernul nu este dispus să scoată sume mari din bugetul Ungariei, de exemplu în detrimentul sprijinului familial, al sistemului de pensii sau al sprijinirii întreprinderilor, pentru a preda aceşti bani Bruxelles-ului, care îi va trimite apoi în Ucraina, unde nu ştim exact ce se va întâmpla cu aceste sume.

El a precizat că cealaltă propunere a Ursulei von der Leyen a fost: „dacă nu daţi bani din propriul buget, atunci să luăm un împrumut împreună”. Aceasta înseamnă că va trebui să scoatem o sumă mai mare nu numai din bugetul actual, ci şi din bugetul nepoţilor noştri, în fiecare an.

Cea de-a treia propunere a preşedintei Comisiei Europene, privind utilizarea în scopuri militare a rezervelor valutare ruseşti sechestrate, Viktor Orbán a calificat-o drept absurdă, adăugând că această măsură ar submina sistemul internaţional de gestionare a rezervelor valutare sau ar destabiliza, în mod sigur, cel puţin pilonul european al sistemului. Prin urmare, nu putem susţine nici această propunere – a declarat premierul.

(va urma)