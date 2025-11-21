Trei bărbaţi de cetăţenie română arestaţi pentru furt şi tâlhărie

Budapesta, vineri, 21 noiembrie 2025 (MTI) – Un grup de infractori format din trei cetăţeni români şi-a însuşit aproape 4 milioane de forinţi (peste 10400 de euro) în numerar şi o cantitate de aur la punctul de odihnă din apropierea oraşului Lajosmizse al autostrăzii M5. Tâlharii au fugit în străinătate, dar la întoarcerea lor în Ungaria, au fost capturaţi de organele de poliţie - a anunţat vineri Inspectoratul General de Poliţie al Judeţului Bács-Kiskun pe site-ul police.hu.

Potrivit comunicatului poliţiei, în zorii zilei de 26 octombrie, au deposedat un bărbat străin de suma de peste un milion şi jumătate de forinţi (aproximativ 3900 de euro) în numerar şi bijuteriile aflate în geanta sa. Făptuitorii au comis infracţiunea în timp ce bărbatul dormea în maşină, sustrăgându-i geanta prin fereastra uşor întredeschisă.

Câteva zile mai târziu, un alt incident similar s-a petrecut în parcarea de vizavi, aferentă punctului de odihnă. Trei necunoscuţi au intrat în vorbă cu un cetăţean străin în parcare; l-au apucat, l-au imobilizat la partea laterală a unui camion şi l-au căutat prin buzunare. L-au deposedat de un portofel şi un plic, care conţineau în total peste 2 milioane de forinţi (peste 5200 de euro) în numerar – se arată în comunicat.

Anchetatorii din Kecskemét au presupus că cele două infracţiuni aveau legătură între ele. În consecinţă, au verificat imaginile captate de camerele de supraveghere din zonă şi de la staţiile de alimentare cu carburanţi. Astfel, a fost identificat autovehiculul cu care circulau făptuitorii.

Poliţiştii au aflat că vehiculul a părăsit între timp Ungaria, dar au reuşit să stabilească şi data preconizatei reveniri.

În cele din urmă, în data de 15 noiembrie au oprit maşina pe autostrada M5 în care se aflau cei trei bărbaţi de cetăţenie străină.

Pe baza probelor, tâlhăria a fost săvârşită de cetăţeni români în vârstă de 36, 41 şi 51 de ani, cel mai tânăr şi cel mai în vârstă dintre învinuiţi fiind suspectaţi şi de furtul anterior.

Comunicatul mai precizează că toţi trei au fost reţinuţi de poliţie; iar, la solicitarea parchetului, instanţa, a dispus arestarea lor preventivă.