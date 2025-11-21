Biroul pentru Protecţia Suveranităţii: Telex neagă realitatea privind finanţarea sa din străinătate

Budapesta, vineri, 21 noiembrie 2025 (MTI) - Portalul Telex neagă realitatea privind finanţarea sa din străinătate, din acest motiv, pentru claritatea vieţii publice şi transparenţa mass-mediei ungare, Oficiul pentru Protecţia Suveranităţii a dezvăluit în cursul săptămânii informaţii care dovedesc fără niciun dubiu faptul finanţării străine - a înştiinţat oficiul vineri agenţia ungară de presă MTI.

Conform comunicatului, portalul Telex a beneficiat de finanţare de la USAID, agenţie utilizată ca armă politică de către fosta administraţie democrată, precum şi de la Open Society Foundation a lui Soros, prin intermediul Fundaţiei Ökotárs.

Departamentul de Stat al administraţiei Biden a acordat Academiei Telex o sumă suplimentară de 245 de milioane de forinţi (641 de mii de euro), dar 80% din această sumă a fost cheltuită pe salariile managerilor şi jurnaliştilor, în loc să fie utilizată pentru formare – au adaugă comunicatul.

În continuare, acesta precizează că Comisia Europeană a acordat, prin trei licitaţii, un total de 3,4 miliarde de forinţi (8,9 milioane de euro) unui consorţiu media internaţional din care face parte şi Telex.

Alte 93 de milioane de forinţi (243,2 de mii de euro) de la Bruxelles au aterizat la Fundaţia Idea, care este legată de Academia Telex – scrie în comunicat.

Aşa cum a fost demonstrat în mai multe rapoarte emise de Oficiul pentru Protecţia Suveranităţii, Comisia Europeană gestionează o serie de fonduri şi licitaţii care sunt, de fapt, instrumente directe de interferenţă în suveranitatea statelor membre.

Este vorba de colaborări stabilite prin acorduri secrete, inaccesibile contribuabililor europeni, care nu au posibilitatea de a afla ce cere Comisia Europeană în schimbul finanţării şi nici publicaţiile nu divulgă aceste lucruri, deşi se prezintă ca fiind transparente – se afirmă în comunicat.

Potrivit formulării oficiului, Telex nu poate fi acuzat că ar dispreţui mărunţişul, dacă e vorba de bani străini: pe lângă sursele menţionate mai sus, portalul a primit peste 3 milioane de forinţi (7847 de euro) de la Internews, care foloseşte bani americani pentru a cumpăra mass-media în scopul manipulării politice.

Comunicatul adaugă: portalul a acceptat zeci de milioane de forinţi de la alte organizaţii media progresiste, finanţate de Comisia Europeană şi de guvernele vest-europene, precum Journalismfund Europe şi Helsingin Sanomat Foundation.

„Este clar că, potrivit acestei publicaţii de propagandă, numai banii publici ungari provoacă dependenţă, nu şi banii străini. Cu toate acestea, informaţiile de mai sus arată clar că Telex, care se autodefineşte ca fiind independent, este de fapt o organizaţie de presiune politică finanţată din străinătate până în vârful unghiilor” – se afirmă în comunicat.