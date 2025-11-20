Viktor Orbán: Ursula von der Leyen vrea o pomană de 135 de miliarde de euro pentru Ucraina

Viktor Orbán a scris: doamna preşedintă are o singură problemă: nu are aceşti bani, însă pe masă se află trei propuneri.
Prima: banii să fie puşi împreună de către statele membre, de bună voie şi nesiliţi de nimeni, pe seama bugetelor proprii, ca şi cum n-ar avea ceva mai bun de făcut – a adăugat el.
A doua posibilitate ar fi binecunoscutul „leac bruxellez”, împrumutul contractat în comun. „Azi nu avem bani pentru război, îi vor plăti nepoţii noştri. E absurd” – a scris premierul.
Viktor Orbán a continuat cu a treia propunere şi anume însuşirea activelor ruseşti îngheţate. „O soluţie comodă, dar cu consecinţe imprevizibile. Demersuri juridice îndelungate, o sumedenie de procese şi colapsul euroului. Asta ne aşteaptă, dacă alegem această cale – a subliniat el.
„Să alegem deci să ne păstrăm minte limpede. Să oprim finanţarea războiului imposibil de câştigat şi a mafiei de război ucrainene corupte, să ne concentrăm forţele asupra instaurării păcii. A sosit timpul să facem cale întoarsă din impasul bruxellez!” – a declarat prim-ministrul.