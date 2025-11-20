Viktor Orbán: Ursula von der Leyen vrea o pomană de 135 de miliarde de euro pentru Ucraina

Budapest, 2025. november 20., csütörtök (MTI) - O sută treizeci şi cinci de miliarde de euro. Atâţia bani vrea să ceară de pomană pentru Ucraina capul birocraţiei de la Bruxelles, Ursula von der Leyen. Acesta este preţul continuării războiului - a spus prim-ministrul joi, pe pagina sa de socializare.

Viktor Orbán a scris: doamna preşedintă are o singură problemă: nu are aceşti bani, însă pe masă se află trei propuneri.

Prima: banii să fie puşi împreună de către statele membre, de bună voie şi nesiliţi de nimeni, pe seama bugetelor proprii, ca şi cum n-ar avea ceva mai bun de făcut – a adăugat el.

A doua posibilitate ar fi binecunoscutul „leac bruxellez”, împrumutul contractat în comun. „Azi nu avem bani pentru război, îi vor plăti nepoţii noştri. E absurd” – a scris premierul.

Viktor Orbán a continuat cu a treia propunere şi anume însuşirea activelor ruseşti îngheţate. „O soluţie comodă, dar cu consecinţe imprevizibile. Demersuri juridice îndelungate, o sumedenie de procese şi colapsul euroului. Asta ne aşteaptă, dacă alegem această cale – a subliniat el.

„Să alegem deci să ne păstrăm minte limpede. Să oprim finanţarea războiului imposibil de câştigat şi a mafiei de război ucrainene corupte, să ne concentrăm forţele asupra instaurării păcii. A sosit timpul să facem cale întoarsă din impasul bruxellez!” – a declarat prim-ministrul.