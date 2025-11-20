Péter Szijjártó: Solicităm ca Ucraina să prezinte imediat un raport privind utilizarea fondurilor UE primite până acum

Budapesta, joi, 20 noiembrie 2025 (MTI) – Guvernul ungar nu doar că nu este de acord cu trimiterea unor noi sume de bani şi arme către Ucraina, ci solicită ca regimul corupt de la Kiev să prezinte imediat un raport complet privind utilizarea fondurilor europene primite până acum – a declarat, joi, la Bruxelles, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, potrivit comunicatului MAE ungar.

Ministrul a relatat, în cadrul conferinţei de presă de după reuniunea Consiliului Afaceri Externe al UE, că la Bruxelles „a pus stăpânire nebunia”, deoarece întâlnirea s-a desfăşurat ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic în Ucraina, discutându-se despre un nou pachet de sprijin în valoare de sute de miliarde de euro pentru această ţară, de parcă nu s-ar derula chiar acolo unul dintre cele mai grave scandaluri de corupţie din istoria politică europeană.

„A fost prezentată propunerea de a trimite şi mai mulţi bani Ucrainei, acoperind astfel pentru câţiva ani funcţionarea statului şi a armatei ucrainene. S-a propus să trimitem şi mai multe arme, chiar achiziţionate din linia de credit destinată consolidării capacităţilor de apărare europene. Şi a mai apărut propunerea de a impune sancţiuni companiilor energetice ruseşti, ceea ce ar reprezenta, în mod evident, o nouă lovitură gravă pentru economia europeană” – a enumerat şeful diplomaţiei ungare.

Acesta a subliniat că Ungaria nu doar că nu susţine trimiterea de noi fonduri şi arme, ci solicită ca Ucraina să prezinte imediat un raport privind utilizarea fondurilor europene primite până acum. „Cerem ca Ucraina să explice cât din banii contribuabililor europeni au ajuns în reţelele de corupţie” – a accentuat politicianul.

Referindu-se la această situaţie, ministrul a declarat că este nevoie ca luptele să înceteze cât mai curând posibil şi, în acest sens, trebuie sprijinite imediat şi necondiţionat eforturile de pace ale preşedintelui american Donald Trump. „În acelaşi timp, consider că ar fi în interesul Europei ca negocierile dintre Europa şi Rusia să înceapă cât mai repede, pentru ca, după un eventual acord americano-rus, Uniunea Europeană să nu rămână în afara unei viitoare cooperări promiţătoare est-vest” – a adăugat Péter Szijjártó.