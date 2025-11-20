Budapesta, joi, 20 noiembrie 2025 (MTI) - Maşinile rulate disponibile pe piaţa ungară sunt modele tot mai noi, iar modelele electrice şi hibride reprezintă o cotă tot mai importantă - se arată într-un comunicat remis, joi, agenţiei ungare de presă MTI, de platforma de anunţuri auto Hasznaltauto.hu (maşini rulate), pe baza datelor din octombrie realizate în colaborare cu Institutul Central de Statistică al Ungariei (KSH).

Potrivit documentului, datele din octombrie indică o schimbare lentă de structură pe piaţa ungară a autoturismelor rulate. Oferta s-a reînnoit, a crescut proporţia modelelor cu propulsie alternativă, iar structura preţurilor s-a modificat: ponderea maşinilor mai ieftine s-a redus, în timp ce segmentele de preţ mai ridicate şi-au întărit poziţia.

Conform detaliilor, în octombrie 2025, 37,8% dintre anunţurile pentru autoturisme se încadrau în categoria de preţ sub 2,5 milioane de forinţi (aprox. 6 545 euro), 27,6% în intervalul 2,5-5 milioane de forinţi (6 545-13 089 euro), 22,1% în categoria 5-10 milioane de forinţi (13 089-26 178 euro), iar 12,5% depăşeau preţul de 10 milioane de forinţi (26 178 euro). În decurs de un an, segmentul cel mai ieftin s-a redus cu aproximativ 4%, în timp ce oferta din categoria 2,5-5 milioane de forinţi a crescut uşor, iar segmentul 5-10 milioane de forinţi s-a majorat cu 2,5%.

Preţul mediu al ofertei a crescut în octombrie la 5,6 milioane de forinţi (14 661 euro), faţă de 5,4 milioane de forinţi (14 136 euro) anul trecut, ceea ce reflectă clar avansul modelelor mai scumpe – se arată în comunicat.

Aproape jumătate dintre anunţuri – 54 500 – vizau autoturisme pe benzină, în timp ce cele diesel au totalizat 45 500. Modelele hibride au fost prezente cu 4 900 de anunţuri, iar cele electrice cu 5 600. Comparativ cu anul precedent, oferta de maşini electrice a crescut cu 31,8%, cea a hibridelor cu 9,2%, în timp ce numărul modelelor pe benzină şi motorină a rămas practic neschimbat.

Comunicatul subliniază că relaţia dintre rulaj şi vârstă este în continuare clar vizibilă. Autoturismele pe benzină aveau în medie 155 000 de kilometri parcurşi, iar cele diesel aproape 220 000, ceea ce înseamnă că modelele diesel au rulat în medie cu 41,9% mai mult. Vârsta medie a maşinilor pe benzină a fost de 13,7 ani, iar a celor diesel de 12,2 ani; în timp ce rulajul modelelor diesel a crescut uşor, la cele pe benzină a stagnat. Conform datelor, autoturismele pe benzină îşi pierd anual, în medie, 6,9% din valoare, cele diesel 7,9%, modelele electrice 7,7%, hibridele 6,4%, iar cele cu alt tip de propulsie 6,2%. Fiecare mie de kilometri parcurşi a generat o scădere suplimentară de preţ cu 0,2%.

Categoria cea mai scumpă a fost cea a autoturismelor hibride, al căror preţ mediu a fost, în octombrie 2025, de 11,91 milioane de forinţi (31 169 euro). Aceasta reprezintă o scădere de 1% faţă de anul precedent, însă acest tip de propulsie continuă să aibă cel mai ridicat nivel al preţurilor din ofertă. Preţul mediu al maşinilor electrice a scăzut la 10,9 milioane de forinţi (28 534 euro), ceea ce indică o reducere de 6,1% într-un an. Modelele cu propulsie convenţională s-au situat la niveluri semnificativ mai apropiate: autoturismele diesel au fost în medie cu 5,6% mai scumpe decât cele pe benzină – se arată în document.

În ceea ce priveşte mărcile, cele mai multe anunţuri din luna octombrie au vizat Volkswagen (7 400), urmat de BMW (6 300). Pe locurile trei şi patru s-au situat Ford şi Opel, cu aproximativ 6 000 de anunţuri fiecare, urmate de Mercedes-Benz (5 600) şi Audi (4 800). Toyota, Skoda şi Renault (2 900-3 900) au rămas în zona de mijloc, iar la finalul listei s-a situat Kia (2 500) – potrivit comunicatului Hasznaltauto.hu.