Expoziţie dedicată memoriei arhitectului Imre Makovecz, deschisă la Budapesta

Budapesta, joi, 20 noiembrie 2025 (MTI) - Imre Makovecz nu ne-a lăsat o viziune asupra lumii, ci o percepţie a lumii – a declarat prim-ministrul Viktor Orbán joi, la Budapesta, la deschiderea unei expoziţii la Műcsarnok, cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la naşterea arhitectului.

La deschiderea expoziţiei – intitulată „Îngeri şi arhitectură – Imre Makovecz 90” – Viktor Orbán a declarat că opera vieţii lui Imre Makovecz nu este o realizare arhitecturală, ci o propunere civilizaţională maghiară: este posibil să trăieşti în acest fel, atât de aerisit, transparent, curajos, concentrându-te doar asupra esenţei şi să ajungi deja în viaţa de pe pământ la ceea ce este etern.

Imre Makovecz a promovat ideea că o naţiune se construieşte nu numai pe victorie, ci şi pe curajul de a reconstrui după înfrângere – a reamintit prim-ministrul, adăugând că, atunci când maghiarii pierd o bătălie, ei nu pot avea decât o singură reacţie: vom câştiga războiul.

Imre Makovecz nu credea că aceasta va fi o lume fără cusur, dar ştia că „s-a terminat epoca în care cerului placat cu scânduri” şi că începe o eră pe care şi-a dorit-o întotdeauna, una care va pune în evidenţă tot ceea ce este mai bun în maghiari – a adăugat Viktor Orbán.

Prim-ministrul a citat versurile poetului Sándor Weöres – „Pământul e sub tine, cerul deasupra ta, iar scara este în tine” –, adăugând că Imre Makovecz era „întruchiparea vie” a acestor versuri: piciorul scării sale se afla pe pământul maghiar, iar ultima treaptă a ei se sprijinea de cer.

Operele sale transmit mesajul că poţi trăi corect doar dacă te străduieşti să ajungi mereu mai sus, dacă îţi înalţi sufletul împotriva gravitaţiei – a spus Viktor Orbán.

Potrivit lui Viktor Orbán, nu putem şti ce vremuri vor veni, dar – a spus el – fără conspiraţia deschisă a maghiarilor neclintiţi, nu vom putea rămâne în picioare nici în viitor.