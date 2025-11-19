Viktor Orbán: Ursula von der Leyen a solicitat din nou fonduri suplimentare pentru finanţarea Ucrainei şi a războiului

Budapesta, miercuri, 19 noiembrie 2025 (MTI) – Ursula von der Leyen a solicitat din nou statelor membre fonduri suplimentare pentru finanţarea Ucrainei şi a războiului – a informat miercuri premierul ungar prin intermediul paginii sale de Facebook.

Viktor Orbán a scris pe pagina sa: această solicitare înseamnă că preşedinta Comisiei Europene cere 135 de miliarde de euro suplimentare pe o perioadă de doi ani – nici mai mult, nici mai puţin. Suma reprezintă 65% din produsul intern brut anual al Ungariei, pensii pentru şapte ani pentru toţi pensionarii maghiari şi aproape trei sferturi din bugetul anual al Uniunii – a adăugat el.

În formularea şefului statului maghiar: „O sumă astronomică ce astăzi nu există. Nu există. Soluţia magică propusă de Bruxelles ar fi, din nou, contractarea în comun a unui credit european. Astfel încât chiar şi nepoţii noştri să geamă sub povara războiului ruso-ucrainean”.

Conform postării, liderii de la Bruxelles cer sprijinul maghiarilor, al unei ţări care este amendată cu un milion de euro pe zi pentru că nu permite intrarea imigranţilor ilegali, a unei ţări care este sancţionată financiar pentru că şi-a formulat propria poziţie cu privire la război şi la ideologia de gen.

„Este mai mult decât imposibil. Este deja absurd. Răspunsul Ungariei nu se va lăsa aşteptat” – a scris prim-ministrul.