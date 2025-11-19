Un sit extrem de bogat în fosile de dinozauri a fost descoperit în Transilvania

Budapesta, miercuri, 19 noiembrie 2025 (MTI) - Paleontologii maghiari şi români au descoperit o concentraţie fără precedent de fosile în vestul Ţării Haţegului, găsind peste o sută de rămăşiţe de vertebrate pe metru pătrat în sit - a informat Universitatea de Ştiinţe Eötvös Loránd (ELTE), miercuri, agenţia maghiară de presă MTI.

Cercetătorii au relatat că echipa Văliora Dinosaur Research Group desfăşoară cercetări în Ţara Haţegului de mai bine de cinci ani, unde a descoperit deja numeroase situri cu dinozauri. Straturile de uscat din Cretacicul superior, studiate aici, oferă informaţii despre perioada de câteva milioane de ani care a precedat dispariţia dinozaurilor.

În urma săpăturilor, colectivul a identificat un ansamblu de oseminte ce cuprinde rămăşiţele a câteva mii de vertebrate – inclusiv amfibieni, broaşte ţestoase, crocodili, dinozauri, reptile zburătoare şi mamifere. În ceea ce priveşte numărul de descoperiri, situl K2 este cel mai bogat: cu peste 800 de rămăşiţe de vertebrate recuperate dintr-o suprafaţă de mai puţin de cinci metri pătraţi. Potrivit comunicatului, rezultatele examinării detaliate a sitului au fost publicate zilele trecute în revista ştiinţifică PLOS One.

Cu aproximativ 72 de milioane de ani în urmă, zona care este astăzi Ţara Haţegului avea un climat subtropical, ceea ce a condus la formarea unor cursuri temporare de apă, care străbăteau peisajul. Aceste râuri curgeau dinspre înălţimile înconjurătoare către depresiune, provocând inundaţii în sezonul ploilor abundente. Pe măsură ce curgeau spre zonele mai joase, transportau cu ele leşurile care zăceau la suprafaţa solului şi, uneori, chiar şi animalele vii care le ieşeau în cale – se arată în comunicatul de presă, care mai precizează că la sit au fost găsite nu numai oase individuale, ci şi schelete parţiale de dinozauri.

Una dintre descoperiri este scheletul unui erbivor preponderent biped, de aproximativ doi metri lungime, care aparţine familiei Rhabdodontidae. Această specie putea fi unul dintre cei mai răspândiţi dinozauri din Ţara Haţegului. Celălalt schelet este rămăşiţa excepţional de bine conservată a unui sauropod aparţinând grupului Titanosauria – au scris specialiştii.

Ei au adăugat: ansamblul de descoperiri prezentat în publicaţie, precum şi examinarea materialului ce va fi descoperit în timpul săpăturilor ulterioare din Ţara Haţegului, va oferi probabil o imagine şi mai precisă a proceselor evolutive şi ecologice care au modelat compoziţia faunei de dinozauri din Europa (de Est) în perioada Cretacicului târziu.

Instituţiile finanţatoare ale cercetării sunt: Oficiul Naţional pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, respectiv Autoritatea de Supraveghere a Activităţilor Reglementate din Ungaria, precum şi Ministerul Cercetării, Dezvoltării şi Digitalizării, respectiv Universitatea din Bucureşti.