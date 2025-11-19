Prin pogramul maghiar de Dezvoltare Economică din Voivodina s-au făcut investiţii de 200 miliarde de forinţi

Budapesta, miercuri, 19 noiembrie 2025 (MTI) - Programul de Dezvoltare Economică din Voivodina (Serbia), lansat cu zece ani în urmă, este o poveste fantastică de succes. În cadrul acestuia, au fost realizate până în prezent investiţii de aproape 200 de miliarde de forinţi (aproximativ 2,65 de miliarde de lei) în vederea sprijinirii comunităţii maghiare locale - a afirmat Levente Magyar, secretarul de stat pentru relaţiile cu parlamentul din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior într-un videoclip încărcat miercuri pe Facebook.

În postarea sa recentă, secretarul de stat a relatat că exact acum zece ani a fost lansat Programul de Dezvoltare Economică din Voivodina (Serbia) în vederea sprijinirii maghiarilor care trăiesc în provincia respectivă.

„Programul era necesar deoarece trebuia să consolidăm comunitatea maghiară din Voivodina din punct de vedere economic, al vieţii de afaceri şi existenţial, după ce secolul al XX-lea a devastat această comunitate şi nici secolul al XXI-lea nu a început prea bine pentru ei, deoarece Serbia era lovită încă de mari dificultăţi economice la acea vreme” – a punctat el.

Politicianul a menţionat că guvernul maghiar a oferit fermierilor şi întreprinzătorilor maghiari din Voivodina posibilitatea de a-şi dezvolta afacerile în domeniile turismului, industriei sau agriculturii. „Au trebuit să contribuie doar cu o parte mică, iar acest lucru le-a permis să-şi dezvolte propriile afaceri” – a arătat el.

Rezultatul poate fi descris ca fiind cu adevărat fantastic, întrucât în zece ani s-au realizat investiţii în valoare de aproape 200 de miliarde de forinţi (aproximativ 2,65 de miliarde de lei). În principal în sectorul agricol, micii fermieri au primit cea mai mare parte a acestor subvenţii, dar multe companii mari din sectorul industrial au reuşit, de asemenea, să facă paşi uriaşi înainte, dobândind poziţia de lideri nu numai în Serbia, ci şi la nivel regional” – a explicat Levente Magyar.

„În trecut, foarte multe persoane şi-au părăsit plaiurile natale din cauza lipsei locurilor de muncă, dar acest lucru nu se mai întâmplă, deoarece am reuşit să edificăm în sânul populaţiei maghiare din Voivodina o comunitate puternică, încrezătoare şi orientată spre viitor şi din punct de vedere economic” – a accentuat el.

În cei zece ani de existenţă ai programului, guvernul maghiar a finanţat peste 16000 de proiecte cu aproape 90 de miliarde de forinţi (aproape 1,2 miliarde de lei), ceea ce a însemnat investiţii în valoare de 183 de miliarde de forinţi (circa 2,42 de miliarde de lei) în aproximativ 170 de localităţi din Voivodina.