În Ungaria, securitatea este cel mai important factor în economisire

Budapesta, miercuri, 19 noiembrie 2025 (MTI) - În Ungaria, securitatea şi previzibilitatea sunt cei mai importanţi factori în alegerea opţiunilor de economisire - a informat societatea Groupama, miercuri, agenţia maghiară de presă MTI.

Conform sondajului reprezentativ realizat de compania de asigurări, 75% dintre cetăţenii maghiari preferă investiţiile cu randament fix şi mai puţine obligaţii. Randamentul ridicat este important, dar numai cei cu venituri mai mari sunt dispuşi să îşi asume riscuri. Comunicatul consideră faptul că, în comparaţie cu sondajele anterioare, un număr crescând de persoane acordă atenţie costurilor ca fiind un semn al creşterii nivelului de conştiinţă financiară. Însă doar 17% dintre respondenţi au menţionat formele de subvenţie statală – cum ar fi creditele fiscale – legate de investiţia aleasă ca unul dintre cei mai importanţi cinci factori.

Premergător luării deciziilor de investiţii, majoritatea ar prefera să apeleze în continuare la consultanţă personală; doar 44% au încredere în serviciile online.

Societatea de asigurări a adăugat că – pe baza feedback-ului – 20% dintre respondenţi au considerat accesul flexibil la fonduri ca fiind principalul factor în alegere. Majoritatea nu vor să se angajeze în investiţii pe termen lung, ci doresc să păstreze opţiunea de a alege în funcţie de situaţia lor financiară momentană suma pe care doresc să o economisească. Popularitatea economiilor în valută străină este mult inferioară popularităţii economiilor în forinţi, aproape trei sferturi dintre respondenţi alegând opţiuni în forinţi.

Şi la sfârşitul anului, în perioada sărbătorilor, soluţiile care îşi păstrează valoarea sunt populare ca şi cadouri. Potrivit sondajului, astăzi mai multe persoane oferă capital de pornire pentru economii decât bijuterii, carnete de depozit sau aur pentru investiţii. Compania Groupama a menţionat, de asemenea, că după scutirea de impozitul pe venit a mamelor cu mai mulţi copii, beneficiarele intenţionează să pună deoparte în medie 38% din venitul lor suplimentar.