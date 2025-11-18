Péter Szijjártó: Toate condiţiile sunt îndeplinite la Centrala nucleară de la Paks pentru turnarea primului beton, în luna februarie

Budapesta, marţi, 18 noiembrie 2025 (MTI) - Toate condiţiile sunt îndeplinite pentru ca, în luna februarie, să poată fi turnat primul beton în cadrul proiectului de extindere a Centralei nucleare de la Paks; structura din beton armat a fost finalizată, iar staţia proprie de producere a betonului a fost pusă în funcţiune - a anunţat, marţi, la Budapesta, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.

Potrivit comunicatului MAE ungar, după o discuţie telefonică cu Aleksei Lihaciov, Directorul general al companiei nucleare ruse Rosatom, ministrul a declarat că primul beton ar putea fi turnat în sol în data de 5 februarie, în cadrul investiţiei de la Paks.

„Toate condiţiile pentru turnarea primului beton sunt acum asigurate, iar lucrările pregătitoare avansează conform calendarului stabilit iniţial” – a precizat acesta.

Politicianul a subliniat că Autoritatea Naţională pentru Energie Atomică a emis toate autorizaţiile necesare şi că au fost îndeplinite condiţiile tehnice şi tehnologice.

„Structura din beton armat a fost finalizată, iar staţia proprie de preparare a betonului din perimetrul Centralei nucleare de la Paks a fost pusă în funcţiune; aceasta este necesară pentru producerea betonului special cu care va începe construcţia fizică propriu-zisă a centralei” – a adăugat Péter Szijjártó.

Acesta a subliniat că extinderea Centralei nucleare de la Paks reprezintă garanţia menţinerii pe termen lung a unei alimentări sigure, ecologice şi fiabile cu energie a Ungariei, precum şi a rezultatelor politicii de reducere a costurilor la utilităţi, astfel încât populaţia să continue să plătească cele mai scăzute tarife la energie din Europa.