Péter Szijjártó: 31% din investiţiile chineze în Europa au fost direcţionate către Ungaria anul trecut

Budapesta, marţi, 18 noiembrie 2025 (MTI) - China este în prezent cel mai important partener economic al Ungariei din afara Uniunii Europene, din toate punctele de vedere, dovadă fiind faptul că 31% din investiţiile chineze în Europa anul trecut au fost direcţionate către Ungaria - a declarat marţi la Budapesta ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior, Péter Szijjártó.

Potrivit unui comunicat emis de minister, ministrul a participat la un mic dejun de lucru cu şefii unor companii chineze, la care a subliniat mai întâi că Ungaria trebuie să promoveze o strategie de politică externă a conectivităţii şi cooperării între Est şi Vest, întrucât reorganizarea lumii în blocuri contravine intereselor ţării.

El a evidenţiat că această concepţie a stat şi la baza politicii de deschidere către Est, formulată acum un deceniu şi jumătate, care a adus o dimensiune cu totul nouă relaţiilor ungaro-chineze.

„Astăzi, China este – din toate punctele de vedere – cel mai important partener al nostru, din afara Uniunii Europene, în materie de cooperare economică. Majoritatea investiţiilor din Ungaria provin astăzi din China. În 2020, 2023, 2024 şi în perioada de până acum a anului 2025, majoritatea investiţiilor sosite în ţara noastră au provenit din China” – a precizat el.

„Aşadar, dacă toate investiţiile în curs sau planificate vor fi finalizate, putem spune că valoarea capitalului chinez investit în Ungaria va depăşi 30 de miliarde de euro. În consecinţă, companiile chineze vor constitui a doua cea mai mare comunitate de investitori, imediat după cele germane” – a adăugat ministrul.

El a subliniat apoi că Ungaria are acum cea mai mare cifră de afaceri comercială în afara UE cu China, ceea ce contribuie în mare măsură la menţinerea competitivităţii economiei, în ciuda recesiunii din Europa.

Péter Szijjártó a precizat: anul trecut, patru dintre cele mai mari cinci investiţii chineze în Europa au fost realizate în Ungaria.

„În 2023, 44% din investiţiile chineze în Europa au ajuns în Ungaria. Anul trecut, 31% din investiţiile chineze în Europa au fost direcţionate către Ungaria, în timp ce 20% au sosit în cele trei ţări europene membre ale G7, Franţa, Germania şi Regatul Unit” – a subliniat el.

Ministrul a explicat: acest lucru arată în mod clar că, atunci când preşedintele chinez Xi Jinping a semnat anul trecut un acord cu prim-ministrul Viktor Orbán privind cooperarea strategică „all weather”, adică luând în considerare toate circumstanţele, „ei nu au semnat doar o bucată de hârtie, ci un acord de cooperare strategică plin de conţinut”.

De asemenea, el i-a asigurat pe liderii companiilor chineze că guvernul ungar va continua să ofere tot sprijinul necesar pentru ca Ungaria să rămână cea mai atractivă destinaţie europeană pentru investiţiile chineze care reprezintă standarde tehnologice înalte şi creează mii de locuri de muncă.

Ministrul a reamintit, de asemenea, că în ultimii unsprezece ani, statul ungar a sprijinit 72 de investiţii chineze cu aproximativ 2 miliarde de euro, astfel au putut fi implementate investiţii în valoare de peste 15 miliarde de euro şi s-au înfiinţat aproximativ 30 000 de noi locuri de muncă.

„Nu este o coincidenţă faptul că 11 dintre cei 99 de parteneri strategici ai guvernului ungar sunt companii chineze” – a spus el.