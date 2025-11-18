Parlamentul ungar a adoptat un pachet de 11 măsuri privind reducerea sarcinii fiscale a întreprinderilor

Budapesta, marţi, 18 noiembrie 2025 (MTI) - În cadrul şedinţei de marţi, parlamentul ungar a adoptat un pachet de măsuri privind reducerea sarcinii fiscale a întreprinderilor. Guvernul şi Camera de Comerţ şi Industrie a Ungariei au convenit asupra măsurilor luni.

Deputaţii au aprobat cu 167 de voturi pentru, fără voturi împotrivă şi fără abţineri, propunerea privind măsurile de reducere a sarcinii fiscale a întreprinderilor, care include şi angajamentele asumate în acordul stabilit între guvern şi Camera de Comerţ şi Industrie a Ungariei.

Bence Gerlaki, secretar de stat pentru afaceri fiscale, protecţia consumatorilor şi comerţ în cadrul Ministerului Economiei Naţionale, a prezentat în expunerea sa rostită în cadrul dezbaterii generale de marţi cu privire la propunere: cele 11 puncte ale acesteia conţin măsuri de reducere a impozitelor şi a administrării fiscale care vizează deopotrivă întreprinzătorii individuali, microîntreprinderile, întreprinderile mici, mijlocii şi mari.

Pragul de scutire fiscală va fi majorat în trei etape până la 24 de milioane de forinţi (62,4 de mii de euro): în prima etapă, începând cu 1 ianuarie 2026, la 20 de milioane de forinţi (52 de mii de euro); de la 1 ianuarie 2027 la 22 de milioane de forinţi (57,2 de mii de euro) şi, în final, la 24 de milioane de forinţi începând din 1 ianuarie 2028.

Guvernul va majora rata generală a cheltuielilor care pot fi contabilizate fără acte justificative de către comercianţii individuali care optează pentru impozitarea forfetară de la cea actuală, 40%, până la 50%, în două etape: din 1 ianuarie 2026, această rată va fi de 45%, iar din 1 ianuarie 2027 va creşte până la 50%.

Pragurile de admitere şi de menţinere în categoria impozitul pe întreprinderi mici – accesibil microîntreprinderilor şi IMM vor fi dublate: dintre condiţiile de admitere, limita numărului de angajaţi va creşte de la 50 la 100, în timp ce limita încasărilor şi a sumei de bilanţ va creşte de la 3 miliarde de forinţi (7,8 milioane de euro) la 6 miliarde de forinţi (15,6 milioane de euro). Pragul de ieşire din categorie va creşte la 12 miliarde de forinţi (31,18 de milioane de euro) în venituri şi 200 de angajaţi.

Pragul general pentru avansurile la impozitul pe profit va fi majorat de la 5 milioane de forinţi (13 mii de euro) la 20 milioane de forinţi (52 de mii de euro) începând cu 2026, ceea ce înseamnă că, în viitor, numai societăţile a căror obligaţie fiscală pentru anul precedent a depăşit 20 milioane de forinţi vor trebui să plătească impozitul lunar.