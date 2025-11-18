În Ungaria, în septembrie, venitul mediu brut a fost cu 9,5% peste nivelul din aceeaşi lună a anului precedent

Budapesta, marţi, 18 noiembrie 2025 (MTI) - În septembrie 2025, venitul brut mediu al angajaţilor cu normă întreagă a fost de 687 100 forinţi (9 079 lei), iar venitul net mediu a totalizat 475 100 forinţi (6 278 lei). Venitul mediu brut a crescut cu 9,5%, venitul net cu 10%, iar venitul real cu 5,5% faţă de aceeaşi lună a anului trecut. - se arată într-un comunicat remis, marţi, de Oficiul Central de Statistică al Ungariei (KSH).

Potrivit documentului, creşterea venitului net a fost influenţată de majorarea deducerilor fiscale pentru familii, intrată în vigoare la data de 1 iulie 2025. Valoarea mediană a veniturilor a fost de 568 700 forinţi (7 515 lei) brut şi 397 400 forinţi (5 251 lei) net, în creştere cu 10,4%, respectiv 11,1% faţă de anul precedent.

Venitul brut mediu regulat (fără prime, bonusuri şi alte compensaţii ocazionale) a fost, în septembrie, de 660 400 forinţi (8 726 lei), cu 9,3% mai mare decât în aceeaşi perioadă din 2024. Pe sectoare, venitul brut regulat a fost de 656 300 forinţi (8 672 lei) în întreprinderi, 664 200 forinţi (8 776 lei) în sectorul bugetar şi 689 200 forinţi (9 107 lei) în sectorul nonprofit, reprezentând creşteri de 8,6%, 11,2%, şi respectiv 10,2% într-un an.

Venitul real a crescut în septembrie cu 5,5%, având în vedere majorarea cu 4,3% a indicelui preţurilor de consum.

Valoarea mediană a veniturilor brute a ajuns la 568 700 de forinţi (7 514 lei), cu 10,4% peste nivelul din aceeaşi perioadă a anului precedent. Valoarea mediană a veniturilor nete s-a situat la 397 400 de forinţi (5 251 lei), depăşind cu 11,1% nivelul consemnat în urmă cu un an.

În perioada ianuarie-septembrie, venitul brut mediu al angajaţilor cu normă întreagă a fost de 691 200 forinţi (9 133 lei), iar venitul net mediu de 476 000 forinţi (6 290 lei).

Venitul brut mediu a crescut cu 9,1%, iar venitul net cu 9,2% faţă de primele nouă luni ale anului trecut.