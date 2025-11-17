Péter Szijjártó: Ungaria va sesiza instanţa dacă UE adoptă prin înşelăciune interdicţia privind importurile de energie din Rusia

Budapesta, luni, 17 noiembrie 2025 (MTI) – Ungaria va apela la instanţă în cazul în care Uniunea Europeană adoptă prin înşelăciune interdicţia privind importurile de energie din Rusia – a declarat, luni, la Budapesta, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.

Potrivit comunicatului Ministerului Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, ministrul a confirmat, răspunzând unei întrebări adresate în cadrul conferinţei de presă susţinute împreună cu omologul său din Brunei, că Guvernul ungar se va adresa Curţii Europene de Justiţie, în cazul în care interdicţia privind importurile de energie din Rusia va fi forţată în Uniunea Europeană.

„Reglementarea este pregătită prin înşelăciune, printr-o mare înşelăciune, deoarece în conţinutul ei prezintă o măsură de sancţionare, întrucât interzice utilizarea resurselor energetice ruseşti, iar sancţiunile ar trebui adoptate prin unanimitate” – a afirmat şeful diplomaţiei ungare.

„Dar, fiindcă se ştie foarte bine că există state membre care nu acceptă această măsură, deoarece le pune fundamental în pericol securitatea aprovizionării cu energie, se recurge la înşelăciune şi la încălcarea flagrantă a regulilor europene, mascând această măsură drept una de politici comerciale, pentru a o putea adopta cu majoritate calificată” – a adăugat ministrul.

Péter Szijjártó a apreciat că, în privinţa livrărilor de energie, în Europa persistă o mare ipocrizie, întrucât colegii săi vin în mod repetat la el pe coridoare „rugându-l să încerce cumva să împiedice sancţiunile, deoarece această măsură loveşte economia lor în picioare, în genunchi, în plămâni şi în inimă, însă ei nu îndrăznesc să ia cuvântul”.