O companie din Ungaria a câştigat două premii la Gala americană de informatică financiară

Washington, luni, 17 noiembrie 2025 (MTI) – O companie din Ungaria a câştigat două premii la US Fintech Awards, Gala americană de informatică financiară.

Gábor Hellner, Director executiv şi cofondator al companiei CryptoSoft din Budapesta, a declarat pentru agenţia ungară de presă MTI că ICS Software Technologies, filiala americană înfiinţată de ei, a obţinut, la ceremonia de premiere desfăşurată la New York, la sfârşitul săptămânii trecute, titlul de „Startup-ul anului”, precum şi premiul pentru „Cea mai bună dezvoltare Web3 a anului 2025”. În această din urmă categorie au câştigat cu o soluţie de criptare cu blocaj temporal rezistent la computerele cuantice, prin care se poate crea un fel de „seif virtual” pentru o perioadă prestabilită în spaţiul online.

Gábor Hellner a subliniat că însuşi faptul că firma şi produsul lor au intrat pe lista scurtă a companiilor nominalizate reprezintă deja un succes.

Startup-ul a fost înfiinţat în Statele Unite la sfârşitul lunii noiembrie 2024, cu scopul de a introduce pe piaţa americană soluţiile informatice ale companiei-mamă din Budapesta. CryptoSoft a câştigat deja, în vara acestui an, un premiu în cadrul competiţiei profesionale European Fintech Awards, organizată pentru companiile europene.

US Fintech Awards este o competiţie între companiile americane care activează în domeniul informaticii financiare. Anul acesta, peste 150 de nominalizări au intrat în faza finală, în aproximativ 20 de categorii profesionale.