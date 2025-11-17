Cluj-Napoca, luni, 17 noiembrie 2025 (MTI) – Alianţa Maghiară din Transilvania (AMT) reia demersul pentru depunerea în Parlamentul României a proiectului de lege privind statutul de autonomie a Ţinutului Secuiesc. Formaţiunea l-a mandatat în acest sens pe deputatul Zoltán Zakariás, preşedintele partidului, care a acceptat sarcina - se arată în comunicatul remis, luni, agenţiei ungare de presă MTI, de formaţiunea politică maghiară, mai mică, din Transilvania.

Consiliul Naţional al AMT a adoptat această decizie în cadrul şedinţei desfăşurate, sâmbătă, la Cristuru Secuiesc. Formaţiunea a motivat hotărârea prin faptul că, în contextul financiar actual al României, a crescut riscul ca unele partide din coaliţia guvernamentală să reia ideea unei reforme teritoriale şi administrative rapide. Potrivit politicienilor formaţiunii, în lipsa unei pregătiri adecvate, un asemenea demers „nu ar putea fi decât un pas superficial şi pripit, care ar pune în pericol viitoarea dăinuire a comunităţii maghiare din Transilvania”.

„Din acest motiv, Consiliul Naţional al AMT a apreciat că revendicările comunităţii noastre privind autodeterminarea trebuie repuse pe agenda publică, încercând totodată stimularea unei dezbateri cât mai ample – cu implicarea majorităţii române”, se arată în comunicat.

Reprezentanţii formaţiunii au precizat că, în acest context, Consiliul l-a mandatat pe Zoltán Zakariás să iniţieze, în perioada următoare, depunerea din nou în Parlamentul României a proiectului de lege privind statutul de autonomie a Ţinutului Secuiesc, întrucât „acesta exprimă cel mai clar necesitatea definirii Ţinutului Secuiesc ca regiune unitară”.

Consiliul a decis şi începerea elaborării proiectelor de lege referitoare la autonomia culturală şi la extinderea drepturilor privind folosirea limbii materne. Depunerea acestora va avea loc ulterior, în funcţie de calendarul stabilit – se mai arată în document.

Reprezentanţii formaţiunii au adăugat că Zakariás Zoltán a acceptat mandatul.

Proiectul de statut al autonomiei Ţinutului Secuiesc, statutul autonomiei culturale a comunităţii naţionale maghiare, precum şi legea-cadru privind autonomia culturală a comunităţilor naţionale au fost depuse anterior în Camera Deputaţilor, în data de 20 decembrie 2023, de către Zoltán Zakariás, preşedintele AMT, şi Kulcsár-Terza József, preşedintele executiv al Partidului Civic Maghiar (PCM), ambii aleşi pe listele UDMR.

Proiectul de autonomie teritorială pentru Ţinutul Secuiesc a fost elaborat în cadrul Consiliului Naţional Secuiesc (CNS), iar celelalte două în cadrul grupurilor de specialitate ale Consiliului Naţional Maghiar din Transilvania (CNMT).

Camera Deputaţilor a dezbătut cele trei proiecte în procedură de urgenţă, în perioada sărbătorilor de iarnă, între Crăciun şi Anul Nou, respingând toate cele trei iniţiative.

După respingerea lor, AMT a subliniat că va continua demersurile pentru autonomie atât la nivelul administraţiilor locale, cât şi la nivelul deciziei politice de la Bucureşti, anunţând totodată că va depune din nou proiectele.

Declaraţii similare a făcut şi Balázs Izsák, preşedintele Consiliului Naţional Secuiesc (CNS), care a arătat că proiectul de lege privind autonomia teritorială a Ţinutului Secuiesc trebuie depus din nou în legislativ, după alegerile din 2024 din România.