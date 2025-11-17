A sosit cea de-a 50-a locomotivă achiziţionată în cadrul programului de reînnoire a materialului rulant al Căilor Ferate din Ungaria

Budapesta, luni, 17 noiembrie 2025 (MTI) - În cadrul celor zece angajamente asumate la începutul anului de ministrul ungar al Construcţiilor şi Transporturilor, grupul feroviar MÁV achiziţionează încă 100 de locomotive, dintre care a sosit deja cea de-a 50-a – a declarat, luni, la Budapesta, Nándor Csepreghy, secretar de stat în cadrul Ministerului Construcţiilor şi Transporturilor (ÉKM), la prezentarea noilor vehicule în faţa presei.

Potrivit lui Nándor Csepreghy, Bruxelles-ul îi pune în dificultate pe cetăţenii Ungariei, localităţile şi calea ferată din Ungaria, prin blocarea ilegală a fondurilor europene, „însă noi nu ne lăsăm”.

Dacă temporar nu sosesc fonduri de la Comisia Europeană, vor exista resurse de finanţare – ca soluţie provizorie – din America, China sau din Asia de Sud, a afirmat politicianul. Dacă în mod temporar nu sunt disponibile fonduri pentru dezvoltarea căilor ferate, acestea vor fi asigurate din alte surse şi prin alte mijloace, inclusiv prin reorganizarea şi eficientizarea grupului MÁV, prin contractarea de credite şi prin leasing de material rulant – a precizat secretarul de stat.

Achiziţia celor 100 de locomotive se află la jumătate, iar până la sfârşitul lunii decembrie vor mai intra în exploatare încă cinci vehicule de tractare, contribuind la îmbunătăţirea şi menţinerea respectării graficului de circulaţie. Celelalte 45 de locomotive vor sosi în primele trei trimestre ale anului 2026, astfel încât jumătate dintre cele aproximativ 200 de locomotive necesare funcţionării zilnice a MÁV vor fi moderne – a subliniat Nándor Csepreghy.

Oficialul a declarat că pentru realizarea obiectivelor sunt necesari parteneri de încredere, competenţi şi corecţi, care îşi respectă angajamentele. Acesta a apreciat că un astfel de partener este Akiem, una dintre cele mai mari companii franceze feroviare din lume, aliat strategic în reînnoirea flotei feroviare a Ungariei, precum şi compania European Locomotive Leasing, condusă de Christian Kern, Director general în domeniul feroviar, fostul cancelar austriac.

Zsolt Hegyi, Director General al MÁV, a declarat că în sezonul de vârf din vară, locomotivele moderne au fost repartizate pe cele mai aglomerate rute, iar pe aceste linii trenurile au înregistrat doar jumătate din minutele de întârziere faţă de perioada anterioară.

Aceste locomotive accelerează mai bine, pot folosi rezervele din graficul de circulaţie şi pot recupera întârzieri de câteva minute. Pe liniile principale vizate, disponibilitatea s-a îmbunătăţit, iar numărul trenurilor anulate din cauza defecţiunilor la locomotive a scăzut – a menţionat politicianul.

Zsolt Hegyi a subliniat că, datorită consolidării flotei, grupul MÁV economiseşte o cantitate importantă de energie pentru tracţiune. Totodată, 60 dintre cele 100 de locomotive sunt de tip Vectron, pentru care partenerii garantează o disponibilitate de 95%. Prin comparaţie, la o locomotivă veche de 60 de ani, acest procent abia atinge 60%, a precizat Directorul General. Acesta a menţionat şi avantajul că, odată cu punerea în exploatare a celor 50 de locomotive noi, tot atâtea vehicule de tracţiune, „ajunse la vârsta pensionării”, vor fi retrase din serviciu la finalul anului.