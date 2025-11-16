China a prelungit cu un an posibilitatea de călătorie fără viză pentru cetăţenii maghiari

Budapesta, duminică, 16 noiembrie 2025 (MTI) – China a prelungit cu încă un an posibilitatea intrării fără viză pentru cetăţenii maghiari, indiferent că este vorba despre studii, turism sau orice formă de relaţionare – a anunţat, duminică, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.

Ministrul a precizat că, în urma măsurilor adoptate de partea chineză, Ungaria va prelungi, de asemenea, cu un an valabilitatea decretului privind facilitarea vizelor, adoptat în momentul în care Beijingul a anunţat pentru prima dată posibilitatea intrării fără viză pentru cetăţenii maghiari.

„Astfel, vom continua să eliberăm vize în termen de 48 de ore pentru managerii şi oamenii de afaceri chinezi care sosesc în Ungaria cu scopul de a dezvolta cooperarea economică şi comercială”, a subliniat şeful diplomaţiei ungare.

Péter Szijjártó a arătat că relaţia de cooperare dintre cele două state a primit un nou impuls în urma vizitei de anul trecut a preşedintelui Chinei, iar aceste veşti confirmă această evoluţie.

„Aşadar, este o veste bună că strategia Ungariei funcţionează. Nu suntem interesaţi de împărţirea lumii în blocuri, ci de realizarea unei cooperări globale în cadrul conectivităţii, bazată pe respect reciproc şi pe respectarea regulilor” – a concluzionat ministrul.