Secretar de stat ungar: Menţinerea maghiarilor din etnosporă este un interes naţional comun

Arad/Bucureşti, sâmbătă, 15 noiembrie 2025 (MTI) - Menţinerea comunităţilor maghiare din etnosporă (grupuri izolate de maghiari unde procentul lor este foarte redus) reprezintă un interes naţional comun, iar aceste comunităţi sunt o valoare pentru întreaga naţiune - a declarat, sâmbătă, la Arad, Lőrinc Nacsa, secretar de stat responsabil pentru politici naţionale al Cancelariei Prim-ministrului Ungariei, în cadrul evenimentului central organizat de UDMR cu ocazia Zilei Maghiarilor din Etnosporă.

Lőrinc Nacsa a subliniat că, în ultimii 15 ani, Guvernul ungar a făcut toate demersurile necesare pentru ca şi comunităţile maghiare din etnosporă să beneficieze de tot ceea ce este esenţial pentru păstrarea identităţii, a limbii materne şi a culturii lor – inclusiv prin sprijinirea educaţiei în limba maghiară, întărirea conştiinţei naţionale şi susţinerea bisericilor maghiare.

„Pentru maghiari, etnospora nu este un concept etnografic, ci o misiune, deoarece acolo unde suntem puţini, fiecare cuvânt maghiar, fiecare instituţie maghiară şi fiecare sărbătoare naţională are o semnificaţie deosebită. Comunităţile din etnosporă sunt profund legate de locul natal şi resimt şi mai intens provocările vieţii minoritare. Pentru ei, dăinuirea este o alegere zilnică. Biserica, şcoala sau întâlnirile comunitare – toate sunt piloni ai continuităţii. Identitatea lor maghiară este, totodată, o mărturisire de credinţă şi un exemplu pentru noi toţi”, a afirmat secretarul de stat.

Acesta a arătat că în politicile naţionale ale Guvernului de la Budapesta comunităţile din etnosporă au avut întotdeauna un statut aparte, întrucât ele reprezintă ultimele bastioane ale naţiunii maghiare, iar slăbirea sau dispariţia oricărei astfel de comunităţi ar provoca o rană profundă întregii naţiuni şi ar reprezenta o pierdere pentru toţi maghiarii.

Sprijinirea acestor comunităţi constituie astfel un obiectiv strategic prioritar, iar Guvernul ungar acordă o atenţie deosebită asigurării faptului ca tot mai mulţi tineri maghiari din etnosporă să poată învăţa în limba maternă. În acest sens, în întregul Bazin Carpatic au fost construite sau renovate numeroase grădiniţe şi şcoli, iar guvernul sprijină înfiinţarea şi funcţionarea mai multor internate şi centre educaţionale dedicate acestor comunităţi – a detaliat Lőrinc Nacsa.

Un alt element important al sprijinului îl reprezintă programele culturale şi comunitare, menite să întărească identitatea naţională şi să contribuie la coeziunea comunităţilor.

Secretarul de stat a subliniat şi rolul Programului „Petőfi Sándor”, lansat în anul 2015, prin care bursieri din Ungaria sprijină activitatea comunităţilor maghiare din etnosporă, transmiţându-le şi prin legături personale că se pot baza pe sprijinul Ungariei.

Lőrinc Nacsa a adresat mulţumiri maghiarilor care îşi păstrează identitatea chiar şi în etnosporă, precum şi iniţiativelor civice care contribuie la coeziunea comunităţilor, pentru loialitatea, curajul şi dăruirea lor.

„Să facem tot ce ne stă în putinţă pentru ca, şi după luna aprilie, să putem continua împreună această muncă, pentru ca peste 100, sau chiar 1000 de ani, la Arad, Cluj, Timişoara şi pretutindeni în Transilvania, să existe cineva care să vorbească în limba maghiară şi să simtă că este maghiar! Vă asigur că şi în continuare vă puteţi baza ca partener pe Guvernul Naţional al Ungariei” – a afirmat, la Arad, secretarul de stat.

Cu ocazia Zilei Maghiarilor din Etnosporă, europarlamentarul Iuliu Winkler, coordonatorul grupului dedicat etnosporei din cadrul UDMR, a declarat pentru mass-media publică din Ungaria că specialiştii formaţiunii au discutat, vineri, la Arad, despre extinderea strategiei dedicată acestor comunităţi cu noi instrumente.

Acesta a explicat că eficienţa păstrării limbii materne şi a culturii trebuie sporită prin consolidarea reţelelor comunitare, iar spaţiul virtual trebuie utilizat pentru întărirea coeziunii şi pentru a ajunge la generaţiile tinere.

În anul 2015, Parlamentul Ungariei a declarat data de 15 noiembrie – ziua naşterii şi a morţii principelui transilvănean Gabriel Bethlen (1580-1629) – drept Ziua Maghiarilor din Etnosporă.