Péter Szijjártó: Bruxelles vrea să impună noi taxe vamale, pe care le vom respinge prin vot

Budapesta, vineri, 14 noiembrie 2025 (MTI) - Taxele vamale pe care Bruxelles vrea să impună importurilor de feroaliaje vor provoca noi creşteri de preţuri, prin urmare guvernul ungar va vota împotriva propunerii - a scris vineri pe Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior, pe pagina sa de socializare.

Potrivit unui comunicat emis de minister, ministrul a dezaprobat în postarea sa recentă faptul că „Bruxelles nu se poate calma” şi a subliniat că Comisia Europeană doreşte să impună noi taxe vamale, de data aceasta asupra importurilor de aliaje de fier, prin care nu fac decât să genereze noi creşteri de preţuri, deoarece aceste materii prime sunt utilizate în multe ramuri industriale.

„În această dimineaţă, în timpul unei convorbiri telefonice cu ministrul norvegian al comerţului, Cecilie Myrseth, am confirmat că Ungaria va vota, desigur, împotriva propunerii de astăzi, deoarece taxele vamale şi sancţiunile au cauzat deja daune enorme economiei europene şi nu mai vrem altele noi!!!”, – a declarat el.

„Comisia Europeană şi preşedinta acesteia, Ursula von der Leyen, sunt incapabile să-şi îndeplinească sarcinile, la Bruxelles a sosit vremea pentru schimbare!!” – a adăugat Péter Szijjártó.