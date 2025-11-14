Guvernul ungar alocă 120 de miliarde de forinţi pentru a sprijini cercetarea universitară ungară

Budapesta, vineri, 14 noiembrie 2025 (MTI) - Anul viitor, guvernul va aloca peste 460 de miliarde de forinţi (1,2 miliard de euro) pentru cercetare şi inovare, din care 120 de miliarde de forinţi (312 de milioane de euro) vor fi alocaţi pentru cercetările universitare ungare şi încurajarea punerii în exploatare comerciale a acesteia, pe baza strategiei programului pe 2026 al Fondului Naţional pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (NKFI) 2026 - a anunţat Balázs Hankó, ministrul culturii şi inovării, într-o conferinţă de presă organizată vineri la Budapesta.

Ministrul a declarat că sarcina primordială este continuarea consolidării cercetării ungare şi a precizat că apelurile la proiecte vor fi date publicităţii în săptămânile care urmează.

Pachetul de programe a fost discutat de Consiliul Naţional pentru Politică Ştiinţifică şi, pe baza recomandării consiliului, Programul Naţional de Excelenţă în Cercetare va continua cu un buget de 40 de miliarde de forinţi (104 milioane de euro) din cei 120 de miliarde alocaţi – a explicat Balázs Hankó.

El a reamintit că, din totalul de 460 de miliarde de forinţi disponibili pentru inovare şi cercetare, 340 de miliarde de forinţi (883,8 de milioane de euro) vor sprijini companiile ungare. Restul de 120 de miliarde de forinţi din bugetul cadru serveşte patru obiective deosebite: cercetarea bazată pe excelenţă, granturile internaţionale de cercetare, granturile de cercetare orientate spre misiuni, respectiv exploatarea economică a cercetărilor ungare remarcabile – a înşirat el.

Potrivit lui Balázs Hankó, se doreşte şi sprijinirea contactelor internaţionale ale universităţilor ungare, întrucât Bruxelles a exclus în mod ilegal universităţile şi studenţii ungari din programul Orizont Europa. Prin urmare, guvernul ungar a lansat anul trecut programul HU-rizont, care va continua şi anul viitor cu un buget minim de 8 miliarde de forinţi (20,8 de milioane de euro). În cadrul programului, universităţile ungare efectuează cercetări comune cu universităţi de renume mondial, precum Stanford, Yale, Cambridge şi Universitatea din Singapore – a spus el.

În plus, vor fi încheiate acorduri de cooperare strategică în domeniul cercetării cu Balcanii de Vest, Asia Centrală şi lumea turcică. Anul viitor, 20 de miliarde de forinţi (52 de milioane de euro) vor fi cheltuiţi pentru cercetarea orientată spre misiuni – a spus el, punând un accent special pe cercetarea în domeniul inteligenţei artificiale. De asemenea, vor fi lansate programe de capital de risc pentru a sprijini întreprinderile inovatoare din domeniul ştiinţelor vieţii – a afirmat ministrul.

Apelurile la proiecte contribuie la atingerea obiectivului ca, până în 2030, Ungaria să aibă o universitate clasată printre primele 100 de universităţi din lume, mai multe universităţi printre primele 100 din Europa, iar ţara să se situeze printre cele mai inovatoare 10 ţări din Europa – a subliniat el.