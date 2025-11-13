Viktor Orbán: Guvernul a decis, se va introduce pensia a 14-a

Budapesta, joi, 13 noiembrie 2025 (MTI) - În cadrul şedinţei de miercuri, guvernul a decis să introducă pensia a 14-a – a anunţat joi prim-ministrul pe pagina sa de socializare.

Într-un videoclip distribuit pe pagina sa de socializare, Viktor Orbán a reamintit că, în perioada anterioară venirii la putere a guvernului naţional, guvernele de stânga au luat pensia a 13-a de la pensionari.

„În ultimii ani, am reuşit să restabilim pensia pentru a 13-a lună, iar acum a sosit momentul să facem un alt pas important înainte, introducând pensia pentru a 14-a lună” – a declarat premierul.

El a explicat: în practică, acest lucru înseamnă că „în februarie anul viitor, toţi pensionarii vor primi pensia obişnuită, pensia pentru a 13-a lună şi banii pentru o săptămână din pensia pentru a 14-a lună, adică un sfert din aceasta, un an mai târziu vor primi următorul sfert şi aşa mai departe”.

„Noi ne respectăm angajamentele. Am spus că până şi cei care nu ne votează au noroc cu noi. Toată lumea va primi această pensie, indiferent cu cine a votat. Respect pentru vârstnici!” – a scris Viktor Orbán.