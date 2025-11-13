Péter Szijjártó: În pofida presiunilor de la Bruxelles, Ungaria nu va permite intrarea migranţilor ilegali

Budapesta, joi, 13 noiembrie 2025 (MTI) - Ungaria nu va permite intrarea migranţilor ilegali, în ciuda presiunilor exercitate de la Bruxelles, şi este important să se unească toate forţele din Europa care împărtăşesc aceeaşi poziţie - a declarat, joi, la Sofia, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.

Potrivit comunicatului MAE ungar, după întrevederea cu preşedintele Bulgariei, ministrul a subliniat necesitatea de a limita acţiunile Bruxelles-ului în privinţa migraţiei, deoarece, în opinia sa, „Bruxelles doreşte un nou pact privind migraţia, doreşte ca migranţii ilegali să inunde Europa”.

„Bruxelles doreşte ca şi Ungaria să primească migranţi, iar Bruxelles doreşte chiar să şi plătim pentru acest lucru. Nu suntem dispuşi să facem aşa ceva”, a afirmat politicianul.

Péter Szijjártó a evidenţiat că este nevoie de cooperare cu toţi politicienii din Europa care se opun migraţiei.

„Am căzut de acord cu preşedintele Bulgariei că Europa trebuie protejată, trebuie apărată identitatea europeană şi identităţile naţionale, motiv pentru care migranţii ilegali trebuie ţinuţi departe de Europa” – a declarat şeful diplomaţiei ungare.