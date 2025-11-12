Viktor Orbán: Scutirea de sancţiuni va fi în vigoare până când Donald Trump va rămâne preşedintele SUA, iar eu premierul Ungariei (Partea III)

Referitor la datele corectate, publicate de Institutul Central de Statistică (KSH) privind sărăcia, conform cărora, în 2024, aproape 20% din populaţie a fost afectată de sărăcie sau excluziune socială, iar unul din cinci copii trăia în sărăcie extremă ori expus riscului de sărăcie, Viktor Orbán a apreciat că situaţia nu este bună, dar este mai bună decât era anterior şi nu a fost de acord că datele ar fi extrem de slabe la nivelul UE. În formularea sa: "Suntem pe o traiectorie bună, nu ne-am atins obiectivul, avem mult de lucru, dar suntem pe o traiectorie bună". Premierul maghiar a adăugat că Ungaria este "fără cel mai mic dubiu" pe o traiectorie bună în ceea ce priveşte problema sărăciei. El a mai afirmat că în Ungaria nu există copii care să nu primească sprijin familial.

În ceea ce priveşte posibila eliminare a plafonării preţurilor, a spus că nu ce intenţionează el să întreprindă contează, ci posibilitatea realizării intenţiei. Dacă inflaţia va rămâne o perioadă îndelungată la niveluri ridicate în Europa sau în lumea occidentală, atunci maghiarii vor trebui să accepte instrumentele de gestionare a acesteia – a argumentat el. În lipsa plafonării preţurilor, laptele şi făina ar fi mai scumpe cu 50%, ouăle cu 40%, iar anumite produse lactate cu 130-140% – a atras atenţia prim-ministrul. Ungaria nu poate face faţă acelui nivel ar preţurilor la alimente care ar rezulta fără plafonarea preţurilor – a precizat el.

Când a fost întrebat de ce nu se angajează în dezbateri cu Péter Magyar, preşedintele partidului de opoziţie Tisza, a răspuns că are şalanger, dar nu se numeşte Partidul Tisza, ci Bruxelles. Partidul Tisza este un proiect construit şi finanţat de la Bruxelles, iar centrele de putere care îl menţin în viaţă se află acolo. Prin urmare, cei care îşi vor acorda votul Partidului Tisza, îşi vor acorda votul Bruxelles-ului. Capul acestui şarpe se află la Bruxelles; iar el polemizează cu Bruxelles-ul, nu cu locţiitorii şi mandatarii maghiari al acestuia – a afirmat şeful guvernului maghiar.

Amfitrionul emisiunii, Egon Rónai, a început conversaţia reamintind că Viktor Orbán nu a mai acordat interviu postului comercial ATV de 15 ani, iar la sfârşitul interviului de aproape o oră şi jumătate, l-a întrebat pe premier dacă va reveni data viitoare. Viktor Orbán a răspuns că va reveni, dar în schimb îi cere postului „să nu accepte fonduri din străinătate”.

„Noi nu ne vom schimba poziţia în această privinţă” – a replicat Egon Rónai.